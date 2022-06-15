Final olmuştu yerini doldurmaya geldi! Entrikanın yeni adresi belli oldu! Artık Çarşamba günleri... Sadakatsiz seyircilerine müjde!

Sadakatsiz'in esamesi bile okunmayacak! Med Yapım ile Mednova imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Sadakatsiz adlı dizi geçtiğimi haftalarda final yapmıştı. Asya, Volkan ve Derin arasındaki çekişmeyi ekrana taşıyan entrika dolu dizi ilk bölümünden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla reytinglerde başarılar etmişti. Final kararı seyirciyi her ne kadar üzse de yerine gelen Seversin adlı dizi büyük beğeni topladı. Asya ve Tolga'nın komedi dolu savaşıyla seyirciyi etkileyen dizinin ne kadar ekranlarda kalacağına reytingleri karar verecek.
Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme aldığı Sadakatsiz dizisi final yapsa da hafızalarda büyük bir yer edindi.
60. bölümüyle ekranlara veda eden dizinin yerine artık Çarşamba günleri Seversin adlı dizi yayınlanıyor.
Burak Yörük ile İlayda Alişan yaz dizisi Seversin'in başrolü olarak yer alıyorlar. Geçtiğimiz sezonlara kıyasla bu sene yaz dizileri çok da yüksek reytingler alamıyor. Ancak bu gerçeğe rağmen şu ana kadar en iyi reyting alan yaz dizisi Seversin oldu.
Bir diğer yaz dizisi Senden Daha Güzel'de tarzıyla Can Yaman'a benzetilen Burak Çelik faktörü, Senden Daha Güzel'in yüksek reytingler almasını henüz sağlayamadı. Seversin'in diğer dizilerden ne gibi bir farkı olduğu ise merak konusu oldu.
SEVERSİN DİZİSİ NEDEN BU KADAR SEVİLİYOR?
Her ne kadar reytingleri beklenen kadar yüksek olmasa da dizi özellikle yurt dışında çok seviliyor. Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; bunun en büyük sebebi set ortamının dışarıya yansıtılış şekli.
Burak Yörük de İlayda Alişan da set ortamının güzel ve eğlenceli olduğunu belirten yorumlarda bulunuyorlar.
İlayda Alişan daha önce, "Çok güzel, işimiz çok güzel. Biz severek yapıyoruz. Çok eğleniyoruz, çok da güzel geri dönüşler aldık. Mutluyuz tabii ki böyle olduğu için." açıklamasında bulunmuştu.