Final olmuştu yerini doldurmaya geldi! Entrikanın yeni adresi belli oldu! Artık Çarşamba günleri... Sadakatsiz seyircilerine müjde!

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme aldığı Sadakatsiz dizisi final yapsa da hafızalarda büyük bir yer edindi.

60. bölümüyle ekranlara veda eden dizinin yerine artık Çarşamba günleri Seversin adlı dizi yayınlanıyor.

Burak Yörük ile İlayda Alişan yaz dizisi Seversin'in başrolü olarak yer alıyorlar. Geçtiğimiz sezonlara kıyasla bu sene yaz dizileri çok da yüksek reytingler alamıyor. Ancak bu gerçeğe rağmen şu ana kadar en iyi reyting alan yaz dizisi Seversin oldu.

Bir diğer yaz dizisi Senden Daha Güzel'de tarzıyla Can Yaman'a benzetilen Burak Çelik faktörü, Senden Daha Güzel'in yüksek reytingler almasını henüz sağlayamadı. Seversin'in diğer dizilerden ne gibi bir farkı olduğu ise merak konusu oldu.