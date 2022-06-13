Seren Serengil'den cinsellik itirafı! 43,5 kiloya kadar düşen Seren bilinmeyenleri anlattı! “Altıma ediyordum, kusuyordum”

Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı."

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