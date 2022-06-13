Recep Usta: "Kardeşlerim Berk’in bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum"

Recep Usta, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, ilk projesi olan Şahsiyet'te canlandırdığı Deva karakterinin ilk göz ağrısı olduğunu ifade ederek "Şahsiyet'in ilk projem olmasından dolayı çok mutluyum. Haluk Bilginer'e gelecek olursak; herkesin 'abi' deyip seveceği, saygı duyacağı bir insan. İlk projemde onunla çalışmak bana gurur veren diğer bir unsur" şeklinde konuştu.

Nasılsın Recep? Nasıl gidiyor şu sıralar hayat? Beklentilerini karşılıyor mu?

Şu an bir sistemin içindeyiz ve çarklar çok güzel işliyor diyebilirim. Sabırlıyız. Sabrın yanında çalışmaya devam ettikçe de isteklerimiz gerçekleşecek diye ümit ediyorum.

"Kardeşlerim Berk'in bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum"

Kardeşlerim ile başlamak istiyorum. Proje sana geldiğinde bu kadar tutacağını, karşılığı olacağını düşünüyor muydun?

55 bölüm oldu, dile kolay. Çok uzun bir süre geçmiş gibi geliyor bana. Çok dolu dolu geçtiği için de mutluyum. Bu süre zarfında olgunlaştığımı düşünüyorum. Tecrübeler edindim, öğrendim. Başlangıçta Kardeşlerim'in böyle sükse yaratacağını, Berk karakterinin bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordum. Sadece işimizi yaptık ve insanlar da bizi takdir etti. Ne mutlu bize…

Berk karakterinin gidişatından memnun musun?

Memnunum. Ne olacağını bilmiyoruz. Berk'i kendi çelişkilerinden uzak tutmaya çalışıyorum. Ben Recep olarak baktığımda da Berk'i tam anlamıyla çözemiyorum. Ama bana çok keyif veren bir karakter.

6. Bölümden sonra Recep ile Berk kaynaşmış duyduğum kadarıyla. Neden o kadar sürdü?

Tabii ki ana hatlarıyla karakteri biliyordum. Senaryo gereği belli bir yere kadar bazı hikâyelerin, bazı karakterlerin, bazı aksların işlenmesi gerekiyor. Dizi metninin aktarılması için yapılması gerekiyor. Bu süreçte beklerken Berk ile çelişkilere düştüm tabii. O zaman tereddütteydim. Ama zamanı geldiğinde, Berk'in iç dünyasına daha fazla indikçe tanımış oldum seyirciyle birlikte.

Nasıl bir set ortamı var? Kalabalık bir ekipsiniz. Neler yapıyorsunuz aralarda?

Dediğin gibi sette bir kalabalık var. Kendi özel alanlarımızı yakalamıyoruz. Yakalamak da istemiyoruz açıkçası. Çünkü 55 bölümdür bir aradayız. Uzun süredir birlikte çalışıyoruz. O yüzden birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Boş vaktimizi sahne arkadaşlarımızla, bulunduğumuz ortamdaki iş arkadaşlarımızla paylaşmayı yeğliyoruz. Bu da bizim sahne enerjimize yansıyor bence.