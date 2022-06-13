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    • Magazin
    • 13.06.2022 15:56
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    • 13.06.2022 15:56
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    MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Masterchef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Jüri üyeleri kimler?

    MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak? Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen yarışma programında jüri üyelerinin karşısında en başarılı tabakları çıkarmak için yarışmacılar kıran kırana mücadele veriyor. Bu kapsamda gözler MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak sorusuna çevrildi. Peki, MasterChef Türkiye yeni sezon hangi tarihte başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?

    Gündemde sıklıkla Masterchef ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. TV8'in fenomen yemek yarışmalarından biri olan ve her yıl ilgiyle izlenen yarışmanın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmanın sevenleri 2021 Masterchef Türkiye'nin ne zaman yayınlanacağını, TV8'de mi yoksa Exxen'de mi olacağını merak ediyor. Peki 2021 Masterchef Türkiye tarihi belli oldu mu?

    MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Birbirinden başarılı MasterChef adayları, jüri üyelerinin karşısında en başarılı tabakları çıkarmak için kıran kırana mücadele veriyor. Yeni sezonu beklenen MasterChef yarışmasından fragman geldii. MasterChef 2022 için yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yakında izleyici karşısındaki yerini alması bekleniyor.

    MASTERCHEF JÜRİSİ

    MasterChef, yeni sezonda da öğretirken eğlendirmeye de devam edecek. Yeni sezon fragmanı yayımlanan yarışmada Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılarla lezzetli tarifler yapacak.

        MASTERCHEF TÜRKİYE HAKKINDA

        MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

        Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
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