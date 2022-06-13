MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak? 2022 Masterchef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? Jüri üyeleri kimler?

Gündemde sıklıkla Masterchef ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. TV8'in fenomen yemek yarışmalarından biri olan ve her yıl ilgiyle izlenen yarışmanın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmanın sevenleri 2021 Masterchef Türkiye'nin ne zaman yayınlanacağını, TV8'de mi yoksa Exxen'de mi olacağını merak ediyor. Peki 2021 Masterchef Türkiye tarihi belli oldu mu?
MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?
Birbirinden başarılı MasterChef adayları, jüri üyelerinin karşısında en başarılı tabakları çıkarmak için kıran kırana mücadele veriyor. Yeni sezonu beklenen MasterChef yarışmasından fragman geldii. MasterChef 2022 için yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yakında izleyici karşısındaki yerini alması bekleniyor.
MASTERCHEF JÜRİSİ
MasterChef, yeni sezonda da öğretirken eğlendirmeye de devam edecek. Yeni sezon fragmanı yayımlanan yarışmada Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılarla lezzetli tarifler yapacak.