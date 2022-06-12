Oyuncu Hakan Yufkacıgil'e taksi şoföründen kısa mesafe dayağı! Burnu kırıldı, el bileği ve parmakları...

Oyuncu Hakan Yufkacıgil, kısa mesafe yolculuk yapmak istediği gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksi şoförüyle aralarında yaşanan kavgada aldığı darbeler yüzünden burnu kırılan, el bileği ve parmaklarında çatlaklar oluşan oyuncu, şoförden şikayetçi oldu.
Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak günü gece 03.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde bir taksiye binmek istedi. Bunun için 34 TC... plakalı ticari taksiyi durduran oyuncu, taksiye bindikten sonra Akatlar durağına gitmek istedi.
İddiaya göre; taksi şoförü kısa mesafe olduğu için ünlü oyuncuyu araçtan indirmek istedi. Yufkacıgil ise "Araçtan inerim ancak seni polise şikayet edeceğim" diyerek şoföre tepki gösterdi. Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı.