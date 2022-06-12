Oyuncu Hakan Yufkacıgil'e taksi şoföründen kısa mesafe dayağı! Burnu kırıldı, el bileği ve parmakları...

"Aracın ön kaputuna kendini attı ve video çekmeye başladı. Aşırı alkollü olduğu için tutup aracın önünden çekilmesini söyledim. Bana sinkaflı küfürler etti. Diğer araç sürücülerine de küfür etmeye başladı. Bu sırada bana saldırdı. Aldığım darbe nedeniyle kafamdan yaralandım. Aracıma vurduğu için maddi zarara uğradım. Şahsı kimin dövdüğünü bilmiyorum, ben oradan ayrılmıştım."

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