Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki,10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Yapılaan oylama sonucu açıklanacak olan aday belirlendiğinde sizlerle paylaşacağız.