Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki,10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!