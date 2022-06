Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? 10 Haziran Yemekteyiz PUAN DURUMU! 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. TV8'de hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada yine her Cuma olduğu gibi bu Cuma da haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler vardı. Tartışmanın, rekabetin bir an bile eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında puan durumu nasıl şekillendi? İşte 15 bin TL'yi kazanan isim...