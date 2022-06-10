Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? 10 Haziran Yemekteyiz PUAN DURUMU! 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. TV8'de hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada yine her Cuma olduğu gibi bu Cuma da haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler vardı. Tartışmanın, rekabetin bir an bile eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında puan durumu nasıl şekillendi? İşte 15 bin TL'yi kazanan isim...
YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
- Fatma Hanım
- Gülay Hanım
- Öznur Hanım
- Metin Bey
- İbrahim Bey
10 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...