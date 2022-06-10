Murat Övüç hakim karşısında! "Cahil halk" sözleri tepki çekmişti...

"BU LİNCİ HAK ETMEDİM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Murat Övüç avukatıyla birlikte katıldı. Sabah'ın haberine göre; duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Ülkemde deprem olmuş, bende 10 gün sonra kuaföre gittim linç edildim.Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim bu linci hak etmedim" dedi.