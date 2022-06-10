Murat Övüç hakim karşısında! "Cahil halk" sözleri tepki çekmişti...

Fenomen Murat Övüç, İzmir'de 2020 yılında gerçekleşen büyük depremin ardından sosyal medyada kuaförde bakım yaptığı anları paylaştı. Bazı kişiler tarafından sertçe eleştirilen Övüç eleştirilere, "Cahil halk" sözleriyle cevap vermişti.
Murat Övüç hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
"BU LİNCİ HAK ETMEDİM"
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Murat Övüç avukatıyla birlikte katıldı. Sabah'ın haberine göre; duruşmada savunma yapan Murat Övüç, "Ülkemde deprem olmuş, bende 10 gün sonra kuaföre gittim linç edildim.Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim bu linci hak etmedim" dedi.