Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Puan Durumu! 10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hakkında aramalar hız kazandı. Sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta'da her Cuma haftanın birincisi belli olarak, 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta 10 Haziran günün birincisi kim oldu? Yarışmaya kim veda etmek zorunda kaldı? Gelinim Mutfakta haftanın puanlaması nasıldı? İşte merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 10 Haziran günü kazanıp çeyrek altını alan yarışmacısı açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Bu hafta eleme olmayacak sadece çeyrek altının sahibi açıklanacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gelinim Mutfakta 950. Bölüm Fragmanı yayında! Damla ve Furkan'ın nikahları kıyılıyor!
Gelinim Mutfak'ta da bir ilk. Evlenmeye hazırlanan Damla, nişanlısı Furkan'ın nikah sürprizi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacımız Damla, sevenlerinin huzurunda dünya evine giriyor. Takı töreni ve eğlence d eksik olmayan sürpriz nikah herkesi çok mutlu ediyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!