Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Puan Durumu! 10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hakkında aramalar hız kazandı. Sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta'da her Cuma haftanın birincisi belli olarak, 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta 10 Haziran günün birincisi kim oldu? Yarışmaya kim veda etmek zorunda kaldı? Gelinim Mutfakta haftanın puanlaması nasıldı? İşte merak edilenler...