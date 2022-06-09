Survivor'da bu akşam iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti ve kıran kırana geçen mücadele sonucunda kazanan takım merak ediliyor. Peki, 9 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Bu akşam Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.