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    • Magazin
    • 09.06.2022 22:12
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    • 09.06.2022 22:12
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    9 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Bu akşam Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

    TV 8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da bu akşam kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sona ererken kazanan takım merak edilerek araştırılmaya başlandı. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 9 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Bu akşam Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    9 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

    Survivor'da bu akşam iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti ve kıran kırana geçen mücadele sonucunda kazanan takım merak ediliyor. Peki, 9 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Bu akşam Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

        Mavi Takım

        ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

        Berkan

        Nisa

        Ogeday

        Hikmet

        Kırmızı Takım

        NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

        Ayşe

        Adem

        Anıl

        Batuhan

        SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

        Survivor'da en son adaya veda eden isim Evrim Keklik oldu. Adaya veda etmeden önce yaptığı veda konuşmasında göz yaşlarını tutamayan Evrim kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.
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        Haberler Magazin 9 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Bu akşam Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?
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