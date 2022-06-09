Survivor'da bu akşam iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele etti ve kıran kırana geçen mücadele sonucunda kazanan takım merak ediliyor. Peki, 9 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Bu akşam Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!