Arda Turan ile Özlem-Berkay Şahin çiftinin olaylı gecesini Burak Yılmaz anlattı: "Biri silahımı getirin dedi"

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti.
Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.
BURAK YILMAZ OLAYI ANLATTI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada sanık Arda Turan'ın tanığı Burak Yılmaz'ın celse arası verilen ifadesi okundu. Burak Yılmaz, olay tarihinde Arda turan ile gece kulübünde eğlendiğinden bahsederek ''Özlem Hanım ile Arda'nın arasında geçen diyaloga şahit olmadım. Arda ve Berkay arasında 2-3 saniyelik konuşma geçti ancak uzakta olduğum için duymadım. Bir anda arbede oldu Berkay'ın burnu kanadı. Berkay'a yardımcı olarak dışarı çıkardım. '' dedi.
''ANORMALLİK GÖRMEDİM'
İfadesine devam eden ünlü futbolcu içeriğe korumaların girdiğini belirterek ''Birisi ''Silahımı getirin'' dedi ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Sonrasında Arda'yı alıp oradan çıktım'' dedi. Arda Turan'ın avukatı Burak Yılmaz'a ''Arda Turan'ın Özlem Şahin'e yönelik rahatsızlık verici taciz olayı yaşansaydı görebilir miydin?" sorusunu sordu. Yılmaz, ''Arda mekana benden 15 dakika sonra geldi yarım saat sonra da Berkay Arda'nın yanına geldi ve arbede yaşandı. Herhangi bir fiziki ve psikolojik anormallik görmedim'' dedi.