Arda Turan ile Özlem-Berkay Şahin çiftinin olaylı gecesini Burak Yılmaz anlattı: "Biri silahımı getirin dedi"



İFADEYİ KABUL ETMEDİLER

Özlem Şahin'in avukatı celse arasında ifade veren Burak Yılmaz'ın ifadesine karşı savunmasında "Burak Yılmaz, Arda Turan'ın samimi arkadaşı olarak bilinmektedir. Tanıklık ifadesindeki aleyhe olan beyanları kabul etmiyoruz. Burak Yılmaz arkadaşı Arda Turan'ın yanından hiç ayrılmadığını ve Özlem Şahin ile diyalog kuramadığını belirtmiştir. Fakat tarafların bu yönde kendi beyanları mevcuttur. Burak Yılmaz'ın beyanına itibar edilmemesini talep ederiz'' diyerek Özlem şahin ve Arda Turan'ın mahkemede tekrardan dinlenmesini talep etti.



ERTELENDİ

Mahkeme, Özlem Şahin ve Arda Turan'ın mahkemede dinlenme talebinin reddine, tanık beyanlarına karşılık son savunmalarını hazırlanması için taraf avukatlarına süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti. Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin avukatları aracılığıyla "Cinsel taciz" yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti.