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    • Magazin
    • 07.06.2022 12:20
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    • 07.06.2022 12:23
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    Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu? Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz sevgili mi? Tuğçe Açıkgöz hangi dizilerde oynadı? İnstagram hesabı...

    Hande Erçel ile aşk yaşadıkları ortaya çıkan Kaan Yıldırım hakkında ortaya atılan ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerde tatil yapıp fotoğraf paylaşan yakışıklı oyuncunun Hande Erçel'i aldattığı ileri sürüldü. Peki Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu? Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz sevgili mi? Tuğçe Açıkgöz hangi dizilerde oynadı? İnstagram hesabı...

    Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu?

    Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu? Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz sevgili mi? Tuğçe Açıkgöz hangi dizilerde oynadı? soruları gündemde yer alıyor. Bir süre önce aynı dizide tanışıp aşk yaşadığı Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel gönlünü eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İkilinin aşk iddialarını yanıtsız bırakması ilişki yaşadıkları iddiasını güçlendirmişti. Gözlerden uzak birliktelik yaşadıkları düşünülen ünlü çiftin arasına Tuğçe Açıkgöz'ün girdiği konuşuluyor. Peki neler oluyor? İşte detaylar...

    Kaan Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı ve 'aile dostum' dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğrafları olay yarattı.

    Geçtiğimiz haftalarda Londra ve ardından Marmaris'te beraber tatil yapan Hande Erçel ve Kaan Yıdırım ihanet iddiası ile gündeme geldi.

    Yakışıklı oyuncunun son yaptığı paylaşımlar, dedikodu çıkardı.

    TUĞÇE AÇIKGÖZ VE KAAN YILDIRIM SEVGİLİ Mİ?

    Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande'yle ayrıldı" senaryoları yazılmaya başlandı. Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de açıldı.

    Kimileri çapkınlıklarıyla sosyal medyaya damga vuran Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'e ihanet ettiğini iddia ederken kimilerine göre ise Yıldırım ile Erçel, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor.

        TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 tarihinde Ankara'da doğdu. Kartal Doğa Anadolu Lisesi ve Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde eğitim almıştır. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Kral Pop Radyo'da sunuculuk yapmaktadır.

        Birçok tiyatro oyunlarda oynamış olan oyuncu, ilk defa 2005'te Alaturka ve Babam Geri Döndü adlı filmleri için kamera karşısına geçmişti.

        Güzel oyuncunun İnstagram hesabı: acikgoztugce

        TUĞÇE AÇIKGÖZ OYNADIĞI DİZİLER

        2002 Bizim Evin Halleri

        2007 Vatan Sağolsun

        2015 Yaz'ın Öyküsü

        2019 Leke Şirin Acar

        2020-2021 Sol Yanım

        2021 Menajerimi Ara

        2022 Oğlum

        2005 Alaturka

        Babam Geri Döndü

        2011 Ağlama Ne Olur

        2014 Alev

        2016 Baba Mirası

        2021-2022 Börü 2039
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        Haberler Magazin Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu? Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz sevgili mi? Tuğçe Açıkgöz hangi dizilerde oynadı? İnstagram hesabı...
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