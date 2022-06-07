Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu? Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz sevgili mi? Tuğçe Açıkgöz hangi dizilerde oynadı? İnstagram hesabı...

Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu? Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz sevgili mi? Tuğçe Açıkgöz hangi dizilerde oynadı? soruları gündemde yer alıyor. Bir süre önce aynı dizide tanışıp aşk yaşadığı Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel gönlünü eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İkilinin aşk iddialarını yanıtsız bırakması ilişki yaşadıkları iddiasını güçlendirmişti. Gözlerden uzak birliktelik yaşadıkları düşünülen ünlü çiftin arasına Tuğçe Açıkgöz'ün girdiği konuşuluyor. Peki neler oluyor? İşte detaylar...
Kaan Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı ve 'aile dostum' dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğrafları olay yarattı.
Geçtiğimiz haftalarda Londra ve ardından Marmaris'te beraber tatil yapan Hande Erçel ve Kaan Yıdırım ihanet iddiası ile gündeme geldi.
Yakışıklı oyuncunun son yaptığı paylaşımlar, dedikodu çıkardı.
TUĞÇE AÇIKGÖZ VE KAAN YILDIRIM SEVGİLİ Mİ?
Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande'yle ayrıldı" senaryoları yazılmaya başlandı. Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de açıldı.
Kimileri çapkınlıklarıyla sosyal medyaya damga vuran Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'e ihanet ettiğini iddia ederken kimilerine göre ise Yıldırım ile Erçel, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor.