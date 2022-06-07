Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu? Kaan Yıldırım Tuğçe Açıkgöz sevgili mi? Tuğçe Açıkgöz hangi dizilerde oynadı? İnstagram hesabı...

TUĞÇE AÇIKGÖZ VE KAAN YILDIRIM SEVGİLİ Mİ?

Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande'yle ayrıldı" senaryoları yazılmaya başlandı. Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de açıldı.

Kimileri çapkınlıklarıyla sosyal medyaya damga vuran Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'e ihanet ettiğini iddia ederken kimilerine göre ise Yıldırım ile Erçel, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor.