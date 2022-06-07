7 Haziran Salı Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Hikmet, Evrim, Nisa, Berk kim elendi?

Survivor kim elendi? Sorusu yanıtını buldu. TV8'in fenomen yarışması izleyicileri dün akşam ekrana kilitledi. Bu akşam heyecanın en üst seviyede yaşandığı bir ödül oyunu oynandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler!