7 Haziran Salı Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Hikmet, Evrim, Nisa, Berk kim elendi?

Survivor kim elendi? Sorusu yanıtını buldu. TV8'in fenomen yarışması izleyicileri dün akşam ekrana kilitledi. Bu akşam heyecanın en üst seviyede yaşandığı bir ödül oyunu oynandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler!
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da bu akşam elenen isim henüz belli olmadı. Eleme konseyinin ardından SMS sıralamasına göre elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Hayallerine veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam oynanacak ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecek.