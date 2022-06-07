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    • Magazin
    • 07.06.2022 21:41
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    • 07.06.2022 21:44
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    7 Haziran Salı Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Hikmet, Evrim, Nisa, Berk kim elendi?

    7 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti sorusu akşam saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Bu hafta dokunulmazlık oynandı ve kazananlar adadan gitmesi yönünde birer isim söyleme hakkı kazandı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    7 Haziran Salı Survivor kim elendi, kim gitti?

    Survivor kim elendi? Sorusu yanıtını buldu. TV8'in fenomen yarışması izleyicileri dün akşam ekrana kilitledi. Bu akşam heyecanın en üst seviyede yaşandığı bir ödül oyunu oynandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 7 Haziran Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler!

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu akşam elenen isim henüz belli olmadı. Eleme konseyinin ardından SMS sıralamasına göre elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Hayallerine veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam oynanacak ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da 4. eleme adayı açıklandı. Yapılan oylada 3 oy ile haftanın 4. eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.

        Survivor'da üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucunda Nisa Bölükbaşı oldu.

        Survivor ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı. Yapılan ada oylamasında 2. eleme adayı Evrim Keklik oldu.

        Survivor'da ilk eleme adayı yapılan konseyin ardından belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Hikmet oldu.
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        Haberler Magazin 7 Haziran Salı Survivor kim elendi, kim gitti? Bu akşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Hikmet, Evrim, Nisa, Berk kim elendi?
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