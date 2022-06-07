Dünya Aydoğdu'yu KADES kurtardı! Eski sevgilisinin "seni bulup öldüreceğim" tehditleriyle hayatı kabusa dönmüştü...

Adını Sen Koy ve Paramparça isimli dizilerdeki rolleriyle adından bahsettiren ünlü oyuncu Dünya Aydoğdu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre 2018 yılından 2020 yılına kadar arkadaşlık yaptığı eski erkek arkadaşı Egemen Aykın, genç oyuncunun peşini bırakmadı.
Sabah'ın haberine göre; aylarca her gün genç kadının evinin önüne gelen Aykın, saat fark etmeksizin sosyal medya ve telefon üzerinden aradığı genç kadını, 'Seni bulup, öldüreceğim s.' şeklinde tehdit ve hakaret etmeye başladı.
KADES HAYATINI KURTARDI
İlk zamanlarda eski sevgilisinin durumu kabullenemediği için bu şekilde davrandığını düşünen genç oyuncu, her geçen gün taciz ve tehdidin boyutunun büyüyerek devam ettiğini ileri sürdü. Sokak sanatçısı olarak hayatını idame ettiren genç adamın, kendisini okula giderken bile takip ettiğini ileri süren Aydoğdu, yine iddiaya göre 20 Mart günü kendisini 17 kez farklı GSM numarasından arayarak okula kadar gizlice takip ettiğini ve okulun kapısında saatlerce beklediğini anlattı.