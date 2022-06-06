Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Bu akşam kim elendi, kim gitti? İşte detaylar!
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dördüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Yapılan oylama sonucu açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
Survivor'da haftalık takım dönemi başladı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Bu hafta Kırmızı takımda en yüksek performanlı yarışmacı Adem olurken, Mavi takımdaki en yüksek performansa sahip isim ise Nagihan oldu. Adem ve Nagihan arasında daha yüksek performans yüzdesine sahip olan yarışmacının Nagihan olduğu açıklandı. Buna göre ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi. İşte bu haftaki kırmızı ve mavi takım...