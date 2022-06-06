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    • Magazin
    • 06.06.2022 22:09
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    • 06.06.2022 22:09
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    6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Bu akşam kim elendi, kim gitti?

    Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Bu akşam kim elendi, kim gitti? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Bu akşam kim elendi, kim gitti? İşte detaylar!

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da dördüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Yapılan oylama sonucu açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

    Survivor'da haftalık takım dönemi başladı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Bu hafta Kırmızı takımda en yüksek performanlı yarışmacı Adem olurken, Mavi takımdaki en yüksek performansa sahip isim ise Nagihan oldu. Adem ve Nagihan arasında daha yüksek performans yüzdesine sahip olan yarışmacının Nagihan olduğu açıklandı. Buna göre ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi. İşte bu haftaki kırmızı ve mavi takım...

        KIRMIZI TAKIM

        Adem

        Anıl

        Batuhan

        Nisa

        Evrim

        MAVİ TAKIM

        Nagihan

        Ayşe

        Atakan

        Berkan

        Ogeday

        Hikmet

        SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

        Survivor'da 1 Haziran akşamı elenen isim yapılan konseyde belli oldu. Survivor'da bu hafta Sema Aydemir yarışmaya veda etti.
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        Haberler Magazin 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Bu akşam kim elendi, kim gitti?
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