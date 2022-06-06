6 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün günün birincisi...

6 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan programda her hafta 1 kişi elenirken 1 kişi de haftanın birincisi olarak bileziklerin sahibi oluyor. Gün birincileri de her gün programın sonunda açıklanıyor. Pazartesi günü de kimin birinci olduğu merak konusu oldu. İşte puan durumu dahilinde günün çeyrek altını kazanan gelinin ismi...
6 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta'da puan durumu henüz açıklanmadı. Çeyrek altını kazanan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN CUMA GÜNÜ KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta kazanan ve elenen isim belli oldu. Senanur gelin ve kayınvalidesi elendi. Bugün Damla ve Aslıhan 68 puan aldı ve birinci seçildi. Bilezikleri paylaşamayan gelinlerin bileziği kasaya kaldı.
İşte puan durumu;
Damla: 68
Aslıhan: 68
Emel: 57
Senanur: 61