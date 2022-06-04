Killa Hakan'dan kahreden haber apar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Neden yoğun bakımda olduğu merak edilen Killa Hakan'ın son durumu

KİLLA HAKAN KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Balık burcudur.

Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır.

Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Birçok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.