Killa Hakan'dan kahreden haber apar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Neden yoğun bakımda olduğu merak edilen Killa Hakan'ın son durumu

Meslektaşı Massaka'nın yaptığı paylaşım sonrası, Killa Hakan lakaplı, 49 yaşındaki Hakan Durmuş'un son sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor.Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan'ın, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Geçtiğimiz mart ayında ameliyat olduğunu takipçileriyle paylaşan Killa Hakan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Rapçi Massaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
"MÜCADELEYE DEVAM"
Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında bir paylaşım yapmış ve hayranlarına şu sözlerle seslenmişti:
Selam arkadaşlar, baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum. İyileşmeye çalışıyorum, sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bişey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam