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    • Magazin
    • 04.06.2022 12:42
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    • 04.06.2022 12:46
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    Killa Hakan'dan kahreden haber apar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Neden yoğun bakımda olduğu merak edilen Killa Hakan'ın son durumu

    Ünlü rapçi Killa Hakan'dan gelen haberler kötü... Killa Hakan olarak tanınan, 49 yaşındaki ünlü rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakıma kaldırıldığı haberi kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Rapçi Massaka'nın yaptığı paylaşım sonrası Killa Hakan'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Killa Hakan da, kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı sıkıntıların ilk sinyallerini vermişti.

    Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı ’durumu iyi değil...’

    Meslektaşı Massaka'nın yaptığı paylaşım sonrası, Killa Hakan lakaplı, 49 yaşındaki Hakan Durmuş'un son sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor.Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan'ın, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Geçtiğimiz mart ayında ameliyat olduğunu takipçileriyle paylaşan Killa Hakan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Rapçi Massaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

    "MÜCADELEYE DEVAM"

    Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında bir paylaşım yapmış ve hayranlarına şu sözlerle seslenmişti:

    Selam arkadaşlar, baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum. İyileşmeye çalışıyorum, sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bişey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam

        KİLLA HAKAN'DAN ÜZEN HABER

        Uzun zamandır bir paylaşım yapmayan Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü rapçi Massaka; Killa Hakan'ın son durumunu; sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Massaka, paylaşımında; "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

        Almanya'da yaşayan ve Killa Hakan mahlasıyla tanınan 49 yaşındaki Hakan Durmuş'un yoğun bakımda olma sebebi ve hastalığı henüz açıklanmadı.

            KİLLA HAKAN KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

            Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Balık burcudur.

            Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır.

            Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Birçok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

            Almanya Kreuzberg'de yetişmiştir. Gençlik yıllarında cezaevi ile tanışmış ve hapiste kaldığı sürelerde rap sözleri yazmaya başlamıştır. Almanya'da polislerin Türklere olan tutumları nedeni ile hapise girmiş ve çıkmıştır. Ardından tekrar bir polise Nazi, yani ırkçı dediği gerekçesi ile hapise girmiş ve 4 ay hapis yatmıştır.

            Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

            Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodu'dur.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Magazin Killa Hakan'dan kahreden haber apar topar yoğun bakıma kaldırıldı! Neden yoğun bakımda olduğu merak edilen Killa Hakan'ın son durumu
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