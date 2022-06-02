SÖNMEZ YIKILMAZ ÖLDÜ MÜ? Rambo lakaplı Sönmez Yıkılmaz neden öldü, hastalığı neydi? Sönmez Yıkılmaz kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hangi filmlerde oynadı? soruları gündemde yer alıyor. Yeşilçam'a ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde oynayan ve sonrasında da başrole kadar yükselen eski oyuncudan acı haber geldi. Sönmez Yıkılmaz Silaha Yeminliydim, Killing Ölüm Saçıyor, Ramo, Süreyya gibi filmlerde rol almıştı. İşte detaylar...
SÖNMEZ YIKILMAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
SON DAKİKA! Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti. 72 yaşındaki ünlü oyuncunun bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyordu.
Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR, NERELİ, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Türk sinemasının Rambo'su aslında Rambo avcısı olarak bilinen Sönmez Yıkılmaz, 1949 yılında Rize'nin Anzer yöresi, İkizler Çiçekli köyünde doğdu. İlk, orta ve liseyi Rize'de okudu.
Yıkılmaz, okurken harçlığını çıkarmak için simit satar. Bu arada filmlere fazlasıyla meraklıdır ve dönemin Amerikan yapımı olan kovboy filmlerini ilgiyle izler.