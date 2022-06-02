SÖNMEZ YIKILMAZ ÖLDÜ MÜ? Rambo lakaplı Sönmez Yıkılmaz neden öldü, hastalığı neydi? Sönmez Yıkılmaz kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hangi filmlerde oynadı?

Sıkı bir sinema izleyicisi olan Sönmez Yıkılmaz, Yeşilçam'dan Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Fikret Hakan gibi aktörlere büyük hayranlık duyar, onlara özenerek sinemayı sevmeye başlar. Sinema tutkusu yüzünden sınıfta kalınca babası ona çok kızarak birkaç mermi sıkar.

Fidanların arasına girerek babasından saklanır. Sonra da İstanbul'a yolu düşer ve oyunculuk yolculuğu böylece başlar.