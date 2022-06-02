Son Dakika: Yeşilçam’ın Rambo’sundan acı haber geldi! Türk sinemasının sevilen ismi Sönmez Yıkılmaz vefat etti

Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti.
Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
YILLAR ÖNCEKİ RÖPORTAJI GÜNDEME GELDİ
1000'i aşkın yapımda oynayan, 'Manisa Tarzanı', 'Silaha Yeminliydim', 'Türk Rambosu', 'Rockçı Kekolor', 'Killing Ölüm Saçıyor' filmleriyle hafızlara kazınan Sönmez Yıkılmaz'ın acı haberi sanat camiasını yasa boğarken ünlü oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportaj tekrar gündeme geldi.