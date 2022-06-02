Son Dakika: Yeşilçam’ın Rambo’sundan acı haber geldi! Türk sinemasının sevilen ismi Sönmez Yıkılmaz vefat etti

O aralar ışıkçılık teklifi geldi, Erman Film'de ışıkçılık yaptım. Bir film çekiliyordu, vücutlu bir artist gelmemişti. 'Sen oynar mısın?' dediler. 'Oynarım' dedim ve oynadım. Yine küçük bir roldü, ilk kavgacılık böyle başladı. Ben ışıkçılıktan 25 lira yevmiye alıyordum, sabah 5'ten gece 2'ye kadar çalışarak. 5 dakika oynadım 100 lira aldım. Benim için büyük para. Ondan sonra kahvelerde film teklifleri gelecek diye beklemeye başladım. Kavga rollerine, tehlikeli sahnelere çağırıyorlardı. Aranan bir kavgacı olmuştum."