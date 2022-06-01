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    • Magazin
    • 01.06.2022 09:13
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    • 01.06.2022 09:19
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    Ünlü şarkıcı Berkay'a 2 yıl hapis istemi! Sosyal medyadaki tartışması başına dert oldu takipçisine attığı mesaj...

    Ünlü şarkıcı Berkay'a 2 yıl hapis istemi! Sosyal medyadaki tartışması başına dert oldu. Berkay Şahin, Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmış ve o paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlenerek hakaret ve tehdit etmişti. Takipçisi, gelen mesajı savcılığa iletip şikayetçi olmuştu. Şahin'in 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

    Ünlü şarkıcı Berkay’a 2 yıl hapis istemi!

    Berkay Şahin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan takipçisi Burak Ş.'ye mesaj atınca davalık olmuştu.Ünlü şarkıcı olayın ardından mahkemedeki savunmasında Burak Ş.'ye "Namussuz" diyerek hakaret etmişti.Takipçinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Berkay hakkında iddianame düzenlendi.

    2 YIL HAPSİ İSTENDİ
    Şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı.

    Ayrıca Şahin'in 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        NE OLMUŞTU?
        Şarkıcı Berkay Şahin, Temmuz 2020'de İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı. Takipçi ise soluğu savcılıkta aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Berkay Şahin, "Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım" dedi.

        "KLAVYE BAŞINDAN SALLAMAK KOLAY"

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. 4 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

        KENDİ GELMEDİ, POLİSLER GETİRDİ

        İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya defalarca katılmayan Şahin hakkında mağdur takipçinin Burak B.'nin avukatı Berk Bahadır'ın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yakalanıp adliyeye getirilen Şahin hakim karşısına çıktı.

            SAVUNMASI SORUŞTURMA DOĞURDU

            Suça konu mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay Şahin, "Herkesin okuyabileceği şekilde aileni mesajlar yazmıştı. Mesajlarda bana ve aile bireylerime hakaretler etmişti.

            Ben de bunun üzerine sinirlenip yazdım" dedi. Mağdurun uzlaşmak için kendisinden para istediğini öne süren şarkıcı, "Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" diyerek aslında hakkında yeni doğacak bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Bu ifadeler nedeniyle hakkında yeni bir soruşturma da başlatılan Şahin için ise mahkeme kararını verdi.

            "SUÇ KASITLI, PİŞMAN DEĞİL"

            Karar duruşmasına sanık Berkay Şahin ve mağdur takipçi Burak B.'nin avukatı Berk Bahadır katıldı. Avukat Bahadır, müvekkilinin bu hakareti hak etmediğini belirterek, "Suç kasıtlı işlenmiştir. Erteleme hükümlerinin uygulanması halinde toplum vicdanı da zedelenecektir. Pişmanlık da söz konusu değildir" dedi. Şahin'in avukatı ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

            26 BİN 400 LİRA ADLİ PARA CEZASI VE DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE

            Tarafları dinleyen mahkeme, Berkay Şahin'in 'hakaret' suçundan 9 bin 600 lira, 'tehdit' suçundan 16 bin 800 lira olmak üzere toplamda 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

            Mahkeme, sanığın savunmasının yakalama yoluyla alınması, pişmanlık gösterdiğine dair bir emareye rastlanmadığını aksine benzer eylemlerine devam ettiğini ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığını kaydederek cezasında indirime ve ertelemeye de gitmedi.

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            Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Berkay'a 2 yıl hapis istemi! Sosyal medyadaki tartışması başına dert oldu takipçisine attığı mesaj...
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