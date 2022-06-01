Ünlü şarkıcı Berkay'a 2 yıl hapis istemi! Sosyal medyadaki tartışması başına dert oldu takipçisine attığı mesaj...

SAVUNMASI SORUŞTURMA DOĞURDU

Suça konu mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay Şahin, "Herkesin okuyabileceği şekilde aileni mesajlar yazmıştı. Mesajlarda bana ve aile bireylerime hakaretler etmişti.

Ben de bunun üzerine sinirlenip yazdım" dedi. Mağdurun uzlaşmak için kendisinden para istediğini öne süren şarkıcı, "Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" diyerek aslında hakkında yeni doğacak bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Bu ifadeler nedeniyle hakkında yeni bir soruşturma da başlatılan Şahin için ise mahkeme kararını verdi.