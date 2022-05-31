Caner Toygar hasta mı, hastalığı ne? Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu son dakika...

CANER TOYGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Caner Toygar 1 Ocak 1980'de Adana'da dünyaya geldi. 41 yaşındaki Toygar lisenin ardından eğitim almayı bıraktı. 2013'te evlilik programına katıldı ve eş adaylarını aramaya başladı.

Toygar, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile sık sık gündem oldu. Evlilik programından sonra Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlattı.

Burada Caner, telefon ile programa bağlanan Tülin'e sinirlenmiş ve başında bardak kırmıştı. Bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

2009'da "Naber Fıstık" adlı albüm çıkardı. Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk yaptı. Sonrasında Ataşehir'de köfteci dükkanı açtı. Ancak bu işlerde başarılı olamadı ve arkadaşlık sitesi açtı.