Caner Toygar hasta mı, hastalığı ne? Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu son dakika...

Gelinim Olur musun? yarışmasında ünlenen Caner Toygar daha sonra Esra Erol'da programıyla karşımıza çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen programda muhabir olarak görev alan Toygar sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla herkesi korkuttu. Sağlık açısından sıkıntılı günler geçiren ünlü muhabir sevenlerini endişelendirdi. Peki Caner Toygar hasta mı, hastalığı ne? Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, nereli?
CANER TOYGAR HASTA MI, HASTALIĞI NE?
350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Caner Toygar , ''Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum mr çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı mr çekilecek umarım kötü birşey çıkmaz..' ifadelerini kullandı.
Toygar son paylaşımına ise "Allah'tan gele her şeye elhamdülillah" notunu düştü.
Paylaşımının altına çok sayıda geçmiş olsun mesajları iletilen Toygar'a destek paylaşımları yapıldı.
Daha önce de çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan Caner Toygar'ın, intihar ettiği de biliniyor.
CANER TOYGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Caner Toygar 1 Ocak 1980'de Adana'da dünyaya geldi. 41 yaşındaki Toygar lisenin ardından eğitim almayı bıraktı. 2013'te evlilik programına katıldı ve eş adaylarını aramaya başladı.
Toygar, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile sık sık gündem oldu. Evlilik programından sonra Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlattı.
Burada Caner, telefon ile programa bağlanan Tülin'e sinirlenmiş ve başında bardak kırmıştı. Bu görüntüler uzun süre konuşulmuştu.
2009'da "Naber Fıstık" adlı albüm çıkardı. Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk yaptı. Sonrasında Ataşehir'de köfteci dükkanı açtı. Ancak bu işlerde başarılı olamadı ve arkadaşlık sitesi açtı.