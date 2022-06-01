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    • Magazin
    • 01.06.2022 09:46
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    • 01.06.2022 09:46
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    1 Haziran Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Bircan Bali, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

    Söylemezsem Olmaz neden yok? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere, Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Sabah kuşağı programı Söylemezsem Olmaz, hafta içi Beyaz TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Peki, 1 Haziran Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Bircan Bali, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

    takvim.com.tr
    1 Haziran Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok?

    Söylemezsem Olmaz programı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Sabah kuşağı programı Söylemezsem Olmaz, hafta içi Beyaz TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Peki, 1 Haziran Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Bircan Bali, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

    SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

    Sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz, 27 Mayıs Cuma günkü bölümüyle sezon finali yaptı.

    SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'ın Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor.
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    Haberler Magazin 1 Haziran Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Bircan Bali, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?
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