Söylemezsem Olmaz programı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Sabah kuşağı programı Söylemezsem Olmaz, hafta içi Beyaz TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Peki, 1 Haziran Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok? Bircan Bali, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?