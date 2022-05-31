Üstü çizildi! Ekran macerası bitiyor! TRT 1'den flaş final kararı! Kara Tahta, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Kasaba Doktoru ve Teşkilat...

Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisinden kötü haber geldi. TRT 1'in yeni sezonda yoluna birlikte devam edeceği dizileri belli oldu. Diziler arasında Gönül Dağı ve Teşkilat yer alacak. Ancak henüz yeni başlamış ama reytinglerde alt sıralarda yer alan diziler yeni sezonda yayınlanmayacak. Bu dizilerden biri de Kara Tahta oldu. Atlas ve Irmak'ın geçmişte yarım kalmış aşk hikayesini ekrana taşıyan dizi için final kararı alındı. Bakın Kara Tahta ne zaman final yapıyor...
KARA TAHTA'NIN ÜZERİ ÇİZİLDİ
TRT'nin yeni sezonda yayınlanacak dizileri belli oldu.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU İZLEYİCİLERİNE MÜJDE!
Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.
GÖNÜL DAĞI TAM GAZ DEVAM!
Sezon finali yapan Gönül Dağı dizisi de yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek diziler arasında. Bilindiği üzere sezon finalinde başrol oyuncularından Gülsim Ali İlhan diziye veda etmişti. Detaylar için aşağıdaki haberimize geçebilirsiniz.
KASABA DOKTORU
ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki dizi de yeni sezonda devam edecek.