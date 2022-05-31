Üstü çizildi! Ekran macerası bitiyor! TRT 1'den flaş final kararı! Kara Tahta, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Kasaba Doktoru ve Teşkilat...

Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisinden kötü haber geldi. TRT 1'in yeni sezonda yoluna birlikte devam edeceği dizileri belli oldu. Diziler arasında Gönül Dağı ve Teşkilat yer alacak. Ancak henüz yeni başlamış ama reytinglerde alt sıralarda yer alan diziler yeni sezonda yayınlanmayacak. Bu dizilerden biri de Kara Tahta oldu. Atlas ve Irmak'ın geçmişte yarım kalmış aşk hikayesini ekrana taşıyan dizi için final kararı alındı. Bakın Kara Tahta ne zaman final yapıyor...