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    • Magazin
    • 29.05.2022 17:26
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    • 29.05.2022 17:26
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    29 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Akşam saatlerinde yoğunlaşan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. TV8’in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir oyun vardı ve dokunulmazlığı almak isteyen hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları büyük bir mücadele sergiledi. Peki, 29 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar!

    27 Mayıs Cuma ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

    Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı da belirlendi. Peki 29 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!

    29 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor 29 Mayıs Pazar akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

    Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 29 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

    28 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor' All Star'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 28 Mayıs ödül oyununu ve 50 bin TL para ödülünü kazanan takım belli oldu.

    Ünlüler takımının kazananı Sema, Gönüllüler takımının kazananı Hikmet ile yarıştı. 4-0'lık skorla Hikmet ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı.

        28 MAYIS TÜRK YUNAN FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

        Survivor Türk Yunan futbol maçı 9-9'luk skorla sona erdi. Kıran kırana mücadelenin kazananı olmadı.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

        Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümle birlikte netlik kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim belli oldu.

        Oylamada Ayşe 2 oy alırken Anıl 3 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.



        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Programda son elenen isim Sude Burcu olmuştu. Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı.

        Eleme potasında yer alacak isimler dokunulmazlık mücadelelerinin ardından belirlenecek.
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        Haberler Magazin 29 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
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