Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı da belirlendi. Peki 29 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!
29 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 29 Mayıs Pazar akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 29 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.
28 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor' All Star'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 28 Mayıs ödül oyununu ve 50 bin TL para ödülünü kazanan takım belli oldu.
Ünlüler takımının kazananı Sema, Gönüllüler takımının kazananı Hikmet ile yarıştı. 4-0'lık skorla Hikmet ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı.