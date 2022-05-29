29 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim aldı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

28 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor' All Star'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 28 Mayıs ödül oyununu ve 50 bin TL para ödülünü kazanan takım belli oldu.

Ünlüler takımının kazananı Sema, Gönüllüler takımının kazananı Hikmet ile yarıştı. 4-0'lık skorla Hikmet ödülü Gönüllüler takımına kazandırdı.