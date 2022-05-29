Kim Milyoner Olmak İster'de Kemal Sunal ve Gül Sunal sorusunun cevabı

Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal ile ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde kimin onu hadi git ulan diyerek zorla gönderdiğiniz söylemiştir?



ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.