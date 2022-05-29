Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.05.2022 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2022 23:50
    ABONE OL

    Kim Milyoner Olmak İster'de Kemal Sunal ve Gül Sunal sorusunun cevabı

    "Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal ile ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde kimin onu hadi git ulan diyerek zorla gönderdiğiniz söylemiştir?" ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Kemal Sunal" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Kim Milyoner Olmak İster’de Kemal Sunal sorusu

    Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal ile ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde kimin onu hadi git ulan diyerek zorla gönderdiğiniz söylemiştir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.



    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İşte, Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal ile ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde kimin onu hadi git ulan diyerek zorla gönderdiğiniz söylemiştir? sorusunun cevabı...



    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Kemal Sunal bir röportajında ileride eşi olacak Gül Sunal ile ilk buluşmaları öncesinde vazgeçtiğini ve buluşmaya gitmeyeceğini söylediğinde kimin onu hadi git ulan diyerek zorla gönderdiğiniz söylemiştir?
        Türkiye’den Mescid-i Aksa’daki baskınlara tepki
        Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de Kemal Sunal ve Gül Sunal sorusunun cevabı
            SON DAKİKA