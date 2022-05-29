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    • Magazin
    • 29.05.2022 23:37
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    • 29.05.2022 23:39
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    Hangi adda bir dil yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

    Hangi adda bir dil yoktur? ? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangi adda bir dil yoktur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Hangi adda bir dil yoktur?
    "Hangi adda bir dil yoktur?" ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İşte, "Hangi adda bir dil yoktur?" sorusunun cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangi adda bir dil yoktur?

    A) Bengalce

    B) Tayca

    C) Singapurca

    D) Malayca

    Cevap: C) Singapurca

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