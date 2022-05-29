Hangi adda bir dil yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

"Hangi adda bir dil yoktur?" ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.
Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.
İşte, "Hangi adda bir dil yoktur?" sorusunun cevabı...
Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.
İşte, "Hangi adda bir dil yoktur?" sorusunun cevabı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI
Soru: Hangi adda bir dil yoktur?
A) Bengalce
B) Tayca
C) Singapurca
D) Malayca
Cevap: C) Singapurca