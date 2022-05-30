Kardeşlerim’in Emir’i Enes Demirkapı: Restoranda çalışırken keşfedildim!

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Enes Demirkapı, birlikte rol almak istediği isimleri sıralayarak "Kıvanç Tatlıtuğ'a küçüklüğümden beri benzetilirim. 'Yaparsın, olursun' diye pohpohlamışlardır beni. Onunla, Yiğit Özşener ve Haluk Bilginer ile birlikte rol almayı çok isterim" dedi.

Hayat nasıl gidiyor Enes?

Güzel gidiyor. Heyecanlı, yoğun. Gayet tatlı bir tempom var. Keyif alıyorum.

Kardeşlerim'e giriş hikâyenle başlayalım mı? Emir karakteri sana nasıl geldi? Karakterin gidişatından memnun musun?

Çok hızlı oldu. Telefon geldi, yarım saat içinde olumlu dönüş oldu. İlk sahnemi okuduğumda çok etkilenmiştim. Karakterin birçok rengini gösterebileceğim bir sahne yazılmıştı. Uzun da bir sahneydi. İyi çalışırsam iyi şeyler çıkacağını düşündüm. Sete başlayacakken Covid vakası çıkınca iptal oldu, bana 2 haftalık bir süre doğdu. Çalıştım ve diziye başladım.

"Tatlı bir psikopatlığı var"

Emir karakterinde seni çeken ne oldu? 'İlk sahneyi okuduğumda etkilendim' diyorsun ya…

Tatlı bir psikopatlığı vardı. Değişik tripleri olabileceğini düşündüm. Beslendiği yerleri kurgulamıştım kafamda. Ailesini, kendi güvenli alanını korumak isteyen bir karakterdi. Tehlike gördüğünde de çirkinleşebilen bir karakterdi. Bunlar beni etkiledi.