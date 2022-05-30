Kardeşlerim’in Emir’i Enes Demirkapı: Restoranda çalışırken keşfedildim!

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Enes Demirkapı, birlikte rol almak istediği isimleri sıralayarak "Kıvanç Tatlıtuğ'a küçüklüğümden beri benzetilirim. 'Yaparsın, olursun' diye pohpohlamışlardır beni. Onunla, Yiğit Özşener ve Haluk Bilginer ile birlikte rol almayı çok isterim" dedi.
Hayat nasıl gidiyor Enes?
Güzel gidiyor. Heyecanlı, yoğun. Gayet tatlı bir tempom var. Keyif alıyorum.
Kardeşlerim'e giriş hikâyenle başlayalım mı? Emir karakteri sana nasıl geldi? Karakterin gidişatından memnun musun?
Çok hızlı oldu. Telefon geldi, yarım saat içinde olumlu dönüş oldu. İlk sahnemi okuduğumda çok etkilenmiştim. Karakterin birçok rengini gösterebileceğim bir sahne yazılmıştı. Uzun da bir sahneydi. İyi çalışırsam iyi şeyler çıkacağını düşündüm. Sete başlayacakken Covid vakası çıkınca iptal oldu, bana 2 haftalık bir süre doğdu. Çalıştım ve diziye başladım.
"Tatlı bir psikopatlığı var"
Emir karakterinde seni çeken ne oldu? 'İlk sahneyi okuduğumda etkilendim' diyorsun ya…
Tatlı bir psikopatlığı vardı. Değişik tripleri olabileceğini düşündüm. Beslendiği yerleri kurgulamıştım kafamda. Ailesini, kendi güvenli alanını korumak isteyen bir karakterdi. Tehlike gördüğünde de çirkinleşebilen bir karakterdi. Bunlar beni etkiledi.
Dizide sürekli bir karakter sirkülasyonu var. Dinamizm mi katıyor sence senaryoya, yoksa biraz çorba mı oluyor her şey?
Bence çok ince bir çizgi bu. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla yeni karakterlerle diziler bambaşka bir yöne doğru gidebiliyor, evrimleşebiliyor. Elde malzeme varken yeni bir şey aranmamalı. Ama eldeki malzeme bitince tabii ki bir arayışa girilmeli.
"Gençlik enerjisi işin püf noktalarından biri"
Dizinin genç bir kadrosu var. Sence bu yüzden mi çok izleniyor? Yoksa senaryo, ekip, hikâye hepsi bir bütün mü?
Hepsi bir bütün. Ama geçmişe de dönüp baktığımızda lise işleri hep tutmuştur. Çünkü herkesin lise döneminde yaşadığı değerli, unutulmaz anıları vardır. Bu projelerde de kendinden bir şeyler bulur seyirci. Gençlik enerjisi de işin püf noktalarından biri tabii.
Sonradan dâhil olduğun için sen çabuk adapte olabildin mi ekibe?
Hem yaşadım hem yaşamadım. 35. bölümde dâhil oldum ekibe. Diziye yeni dâhil olan 3 kişiden biriydim. Yaren ve Ilgaz ile birlikte yeni bir grubumuz oldu. Oraya ısınmamızı hızlandırdı. Çok zor olmadı. Tatlı bir geçiş sağladı.
"Yalnızlığı seviyorum"
Nasıl gidiyor set günleri? Neler yapıyorsunuz?
Kalabalığız. Karavanda 3-4 kişiyiz. Bazen uyumak istiyorsun ama olmuyor :) Ben yalnızlığı da severim. Yeni sahnelere hazırlanıyorum rahat bir ortam yaratıp. Bunun dışında diğer karavanlara geçip arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Ama yoğun bir günümse biraz kendime çekiliyorum.
"Gülperi'ye 2-3 bölüm diye girdim, son bölümün final sahnesine kadar oynadım"
Önceki projelerinden de kısa kısa bahsetmek istiyorum. Oyunculuk kariyerine Gülperi gibi sağlam oyuncu kadrosuna sahip bir ekiple başladın. Ardından çok konuşulan, çok izlenen Masumlar Apartmanı'nda rol aldın. Nasıl deneyimlerdi senin için?
Çok kıymetliler benim için. Geriye baktığımda "iyi ki" diyorum. Çok güzel insanlarla çalıştım. İlk işlerimde bu kadar candan, samimi insanlarla karşılaşmak beni heyecanlandırdı. Set ortamına alışmak zorladı sadece başlarda. Gülperi'ye 2-3 bölümlük girmiştim. Ama son sezonun son bölümünün final sahnesinde bile vardım. Burak Dakak gibi bir arkadaş edindim. Çok güzel anılarım var. Kıymetli şeyler öğrendim. Sektörde yolumu nasıl çizeceğimi öğretti bana.