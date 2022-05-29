16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 400.000 TL'lik soru

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI