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    • Magazin
    • 29.05.2022 23:16
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    • 29.05.2022 23:30
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    16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 400.000 TL'lik soru

    "16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?" sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan o sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’de 400.000 TL’lik soru!

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor.

    Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



    Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

    Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...



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        Haberler Magazin 16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de 400.000 TL'lik soru
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