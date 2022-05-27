26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Bu akşam Survivor'da yine kıyasıya mücadele izlendi. Finale yaklaşan yarışmada parkurlar oldukça zorlaştı ve mücadeleler arttı. Her bir yarışmacı dokunulmazlık olmak için çok çaba sarf etti. Peki Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;
Sude
Ayşe
Hikmet
Berkan
Adaya veda eden isim ise Sude oldu.