26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Bu akşam Survivor'da yine kıyasıya mücadele izlendi. Finale yaklaşan yarışmada parkurlar oldukça zorlaştı ve mücadeleler arttı. Her bir yarışmacı dokunulmazlık olmak için çok çaba sarf etti. Peki Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!