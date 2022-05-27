27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? 27 Mayıs Yemekteyiz PUAN DURUMU!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Yine heyecan dolu bir haftanın finalinin yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında izlemeyi kaçıranlar bu hafta en güzel yemekleri yaparak en yüksek puanları alan yarışmacının hangisi olduğunu merak ederek araştırmaya başladı.
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanan isim 15bin TL ödülün sahibi olacak.
PUAN DURUMU
İlayda Hanım
Aynur Hanım
Sedanur Hanım
Ferhat Bey
Furkan Bey
GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık puanlar netlik kazandı. Beş gün boyunca her yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada puanlar şöyle oldu;
15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim 3. gün yarışmacısı Damla Hanım oldu.