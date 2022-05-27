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    • Magazin
    • 27.05.2022 17:19
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    • 27.05.2022 17:19
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    27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? 27 Mayıs Yemekteyiz PUAN DURUMU!

    Gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler 27 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. TV8’de hafta içi her gün ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada yine her Cuma olduğu gibi bu Cuma da haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler vardı. Tartışmanın, rekabetin bir an bile eksik olmadığı Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında puan durumu nasıl şekillendi? İşte 15 bin TL'yi kazanan isim...

    takvim.com.tr
    27 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Yine heyecan dolu bir haftanın finalinin yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında izlemeyi kaçıranlar bu hafta en güzel yemekleri yaparak en yüksek puanları alan yarışmacının hangisi olduğunu merak ederek araştırmaya başladı.

    YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanan isim 15bin TL ödülün sahibi olacak.

    PUAN DURUMU

    İlayda Hanım

    Aynur Hanım

    Sedanur Hanım

    Ferhat Bey

    Furkan Bey

    GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık puanlar netlik kazandı. Beş gün boyunca her yarışmacının mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada puanlar şöyle oldu;

    15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim 3. gün yarışmacısı Damla Hanım oldu.

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

        1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

        Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

        Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

        2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

        2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

        2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Magazin 27 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? 27 Mayıs Yemekteyiz PUAN DURUMU!
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