Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNDA NELER OLDU?

Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları, ikinci kez ödül için karşılaştı. Karma olarak oynanan oyunda ödül ise tarafları heyecanlandırdı. Kazanan takım, büyük bir uçakla Curaçao adasına gidiyor, orada lüks bir otelde keyifli zaman geçiriliyor. Otel içinde spa, kayak, dalış yapma şansı oluyor. Ayrıca birbirinden lezzetli yemekler de yarışmacılara sunuluyor.