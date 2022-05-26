Survivor 2022 finaline az zaman kala heyecan dorukta. TV8'in sevilen yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte merak edilenler!
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;
Sude
Ayşe
Hikmet
Berkan
Adaya veda eden isim ise Sude oldu.