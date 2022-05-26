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    • Magazin
    • 26.05.2022 23:46
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    • 26.05.2022 23:46
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    Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

    Bu akşam Survivor’da yine kıyasıya mücadele izlendi. Finale yaklaşan yarışmada parkurlar oldukça zorlaştı ve mücadeleler arttı. Her bir yarışmacı dokunulmazlık olmak için çok çaba sarf etti. Peki Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte merak edilenler!

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyunu... .

    Survivor 2022 finaline az zaman kala heyecan dorukta. TV8'in sevilen yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte merak edilenler!

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

    SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

    Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;

    Sude

    Ayşe

    Hikmet

    Berkan

    Adaya veda eden isim ise Sude oldu.

        25 MAYIS SURVIVOR TÜKİYE - YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde Türkiye - Yunanistan yarışmacıları karma bir takım olarak yarıştı. Mücadele mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

        SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNDA NELER OLDU?

        Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları, ikinci kez ödül için karşılaştı. Karma olarak oynanan oyunda ödül ise tarafları heyecanlandırdı. Kazanan takım, büyük bir uçakla Curaçao adasına gidiyor, orada lüks bir otelde keyifli zaman geçiriliyor. Otel içinde spa, kayak, dalış yapma şansı oluyor. Ayrıca birbirinden lezzetli yemekler de yarışmacılara sunuluyor.
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