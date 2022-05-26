Sadakatsiz yayın akışından kaldırıldı! Nedeni ortaya çıktı! İzleyiciyi üzen haber açıklama geldi meğer...

Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yayınlanmaya başlandığı 7 Ekim 2020 tarihinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Ancak son bölümlerde reytinglerde gerilemeye başladı. Hikayesinde sona gelinen dizi için final kararı verildi. 57. bölüme kadar gelen Sadakatsiz dizisi o tarihte final yapacak.
Son bölümlerde Derin'in Volkan'ın gerçek yüzünü görmeye başlaması izleyicilere 'Sonunda!' dedirtti. Hatta geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Derin Volkan'ın hiç beklemediği bir anda kalbine makas sokması hayali herkesi şoke etmişti.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı dizi 3 bölüm sonra ekranlarda olacak ve Mayıs sonu final yapacak.
SADAKATSİZ YAYIN AKIŞINDA NEDEN YOK?
Sadakatsiz'in neden yayın akışında olmadığı belli oldu. Bayram dolayısıyla dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Bayram sonrasında yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
'VOLKAN ÖLECEK' İDDİALARI
Dizide Volkan karakterine hayat veren oyuncu Caner Cindoruk'un diziden ayrılacağı iddia edilenler arasındaydı. Özellikle son günlerde kulislerde diziye veda edeceği ve Sadakatsiz dizisinin final yapacağı kulaktan kulağa geziyordu.
Ancak bu konuda dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.