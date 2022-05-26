İş insanı Selim Hamamcıoğlu'na soygun şoku: Lüks otelde kasasını patlattılar!

Geçtiğimiz günlerde Tayland'a iş seyahatine giden iş insanı, Bangkok'ta uluslararası bir otel zincirinde oda ayırttı. Ancak iş insanının otelde olmadığı bir saatte odasına girildi ve şifreli kasası açıldı. Hamamcıoğlu'nun 480 bin lira değerindeki lüks saati ile yüklü miktarda parası çalındı. Ancak ne olay çözülebildi, ne de otel zararı karşıladı.
5 YILDIZLI OTELDE ŞİFRELİ KASASI SOYULDU
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt yazısında şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz aralıkta, 52 yaşında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü iş insanı Selim Hamamcıoğlu'nun otel odasında soyulduğunu öğrendim. Selim Bey, geçtiğimiz günlerde Tayland'a iş seyahatine gitmiş. Başkent Bangkok'ta uluslararası bir zincire ait beş yıldızlı otelde konaklayan Selim Bey büyük bir şok yaşamış.
Odasındaki şifreli kasaya koyduğu, ünlü bir markanın sınırlı sayıda ürettiği 30 bin dolarlık saati ve bir miktar nakit parası kasadan buharlaşıp uçmuş! Şifresini girip kasayı açtığında soyulduğunu gören Selim Bey, doğal olarak çıldırmış, oteli ayağa kaldırmış. Otelin güvenlik müdüründen genel müdürüne kadar herkes gelip soygun olayını araştıracaklarını söylemiş ama ne fayda, bir sonuç çıkmamış. Otel, zararı da üstlenmeyince Selim Hamamcıoğlu, 30 bin dolarlık saatini çaldırmakla kalmış! Dünyaca ünlü zincir otellerde bile bu oluyorsa, siz siz olun tedbiri elden bırakmayın.