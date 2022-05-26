İş insanı Selim Hamamcıoğlu'na soygun şoku: Lüks otelde kasasını patlattılar!

Odasındaki şifreli kasaya koyduğu, ünlü bir markanın sınırlı sayıda ürettiği 30 bin dolarlık saati ve bir miktar nakit parası kasadan buharlaşıp uçmuş! Şifresini girip kasayı açtığında soyulduğunu gören Selim Bey, doğal olarak çıldırmış, oteli ayağa kaldırmış. Otelin güvenlik müdüründen genel müdürüne kadar herkes gelip soygun olayını araştıracaklarını söylemiş ama ne fayda, bir sonuç çıkmamış. Otel, zararı da üstlenmeyince Selim Hamamcıoğlu, 30 bin dolarlık saatini çaldırmakla kalmış! Dünyaca ünlü zincir otellerde bile bu oluyorsa, siz siz olun tedbiri elden bırakmayın.