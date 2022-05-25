Sadakatsiz neden final yapıyor? Mezardaki kim, Derin mi? Sadakatsiz Derin öldü mü, intihar mı etti?

Sadakatsiz final bölümü için geri sayım sona erdi. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizi bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü, intihar mı etti? Sadakatsiz neden final yapıyor? Mezardaki kim, Derin mi? İşte merak edilenler!
SADAKATSİZ'DE KİM ÖLECEK?
Sadakatsiz dizisinin final fragmanı izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Fragmanda Asya, 'Bu beni içine zorla çektikleri üç kişilik bir savaştı. Hepimiz her cephede canımız pahasına mücadele verdik. Bazen çocuğumuz için, bazen aşk için, bazen de yalnızca huzurla yaşayabilmek için verdik bu mücadeleyi. Ve günün sonunda birimiz bu savaşı tüm cephelerde kaybetti.' diyor. Fragman mezarlık sahnesi ile sona eriyor.
Yayınlanan final bölümü ile Sadakatsiz dizisinde kimin öleceği netlik kazanacak.