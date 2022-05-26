EDHO'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'a ince geçiş! Ekibe yeni bir isim katıldı! Oktay Kaynarca'nın dizisinden flaş gelişme!

ATV'NİN ÇİÇEĞİ BURNUNDA DİZİSİ İÇİN GELİŞME!

Heyecan ve merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın cast çalışmaları sürüyor. Yapımcılığını üstlendiği dizide başrol oynacak olan Oktay Kaynarca'nın ekibine usta isim dahil oldu. Öte yandan dinin önümüzdeki ay sete çıkacağı ortaya çıktı. İşte diğer detaylar...

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu fenomen olmaya hazırlanan dizi için kadrosu için titiz bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.