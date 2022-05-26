EDHO'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'a ince geçiş! Ekibe yeni bir isim katıldı! Oktay Kaynarca'nın dizisinden flaş gelişme!

Oktay Kaynarca'nın yapımcılığı üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Eşki Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca tüm enerjisini yeni dizisi için harcıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak dizi için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni flaş bir gelişme yaşandı. Ekibe yeni bir isim katıldı. EDHO ileyicileri dizi bittiğinde epey üzülmüştü. Ben Bu Cihana Sığmazam ile gönüller fethedilecek. İşte detaylar...
ATV'NİN ÇİÇEĞİ BURNUNDA DİZİSİ İÇİN GELİŞME!
Heyecan ve merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın cast çalışmaları sürüyor. Yapımcılığını üstlendiği dizide başrol oynacak olan Oktay Kaynarca'nın ekibine usta isim dahil oldu. Öte yandan dinin önümüzdeki ay sete çıkacağı ortaya çıktı. İşte diğer detaylar...
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu fenomen olmaya hazırlanan dizi için kadrosu için titiz bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
ASMALI KONUK'IN SENARİSTİ BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DA
Geçmişte Behzat Ç. başta olmak üzere birçok unutulmaz yapıma imza atan Tarkan Karlıdağ'ın da yapım ekibinde olduğu diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in dışında Türkiye'nin en güçlü senaristlerinden Mahinur Ergun yazıyor. Ergun "Asmalı Konak", "Şaşıfelek Çıkmazı" ve "Baba Evi" gibi dizi tarihimizin köşetaşı projelerini kaleme almıştı.
KARAKTERİN ADI BELLİ OLDU
Dizi ismini Nesimi'nin bir şiirinden alıyor. Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı dizide ünlü oyuncu Cezayir karakteriyle ekranlarda olacak.