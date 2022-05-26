Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş’in ifşa davasında bomba gelişme! Uygunsuz fotoğraflarıyla şantaj yapmıştı…

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş ile ayrıldıktan sonra Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.
Taraflar birbirinden şikayetçi oldu ve ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka'nın da 4 yıla kadar hapsi istendi.
KUBİLAY AKA VE ESKİ SEVGİLİSİ UZLAŞTI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya oyuncu Kubilay Aka avukatıyla bilirlikte katılırken eski sevgili Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı.