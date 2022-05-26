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    • Magazin
    • 26.05.2022 16:41
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    • 26.05.2022 16:53
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    Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş’in ifşa davasında bomba gelişme! Uygunsuz fotoğraflarıyla şantaj yapmıştı…

    Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş’in ifşa davasında bomba gelişme! Sette tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti ihanet haberleri sonrası ayrılmıştı. İddiaya göre, Aka bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başlamış, İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen konuşmalar ve fotoğraflar yer almıştı. Uyurken Kubilay Aka'nın çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgili Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenirken Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Kubilay Aka'nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyordu. Kubilay Aka'nın katıldığı davada karar çıktı. Kubilay Aka ve Beyza Güneş arasındaki uzlaşma sağlanınca dava düşürüldü.

    İfşa davasında bomba gelişme! Uygunsuz fotoğraflarıyla şantaj yapmıştı

    Ünlü oyuncu Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş ile ayrıldıktan sonra Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.

    Taraflar birbirinden şikayetçi oldu ve ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgilisi Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka'nın da 4 yıla kadar hapsi istendi.

    KUBİLAY AKA VE ESKİ SEVGİLİSİ UZLAŞTI

    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya oyuncu Kubilay Aka avukatıyla bilirlikte katılırken eski sevgili Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı.

        Sabah'ın haberine göre; Kubilay Aka hakim karşısında verdiği savunmasında, "Bu olay sonrasında Beyza ile aramızda anlaştık ve uzlaştık. Şikayetçi değilim" dedi.

        MÜTALAA VERİLDİ

        Aka'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Şikayetçi sanıkların birbirlerinden şikayetçi olmaları nedeniyle dava açıldığını ve isnat edilen suçların uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti.

        Mütalaada, Yargılama sürecinde tarafların uzlaştıkları belirtilerek davanın düşmesine karar verilmesi talep edildi.

        İFŞA DAVASI DÜŞTÜ

        Müşteki sanık Kubilay Aka, mütalaaya katıldığını belirtti. Mahkeme, suçların tamamının uzlaşma yönünde olduğunu ve taraflar arasında uzlaşma sağlanması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

            NELER OLMUŞTU?

            Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti ihanet haberleri sonrası ayrılmıştı. İddiaya göre, Aka bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başlamış, İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen konuşmalar ve fotoğraflar yer almıştı.

            Kubilay Aka, bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca, Güneş'le görüşmek istememiş ve Aka'nın kendisini terk etmesine izin vermeyen Güneş, ayrılmak istemediğini belirtip, genç oyuncuyu tehdit etmişti. Bu duruma sinirlenen Güneş bir de ünlü oyuncuyu cinsel içerikli mesajları sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra ve 'Fotoğraflarını da yayınlayacağım' diyerek şantajda bulunmuştu.

            YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

            Ünlü oyuncu Aka, durumu ihbar etmiş ve olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Selami Çolak tarafından yürütülen soruşturmada Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen ifade vermek için adliyeye gelmemişti. Bunun üzerine savcılık Kubilay Aka, hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etmişti.

                Sulh Ceza Hakimliği ünlü oyuncu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ünlü oyuncu yakalandığı ilk anda adliyeye getirilerek savcı karşısında ifade verecekti.

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                Haberler Magazin Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş’in ifşa davasında bomba gelişme! Uygunsuz fotoğraflarıyla şantaj yapmıştı…
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