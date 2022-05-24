Sadakatsiz dizisi finalinde kim öldü? Mezarın başındakiler kim? Bu hikayede yanan kim oldu? Sadakatsiz mezardaki kim?

Sadakatsiz seyircisini final heyecanı sardı. Kanal D'nin ekrana geldiği günden beri ilgiyle izlenen, televizyon tarihinin en konuşulan yapımları arasında adını en üst sıralara yazdıran Sadakatsiz Çarşamba günü final yapacak. Doctor Foster dizisinden uyarlanan dizinin takipçileri final kararı için üzülürken bir yandan da merakla son bölümü bekliyor. Finale az bir süre kala her iki fragman da yayımlandı. Fragmanı izleyenler hemen internet arama motorlarında Sadakatsiz mezardaki kim? Sadakatsiz dizisi finalinde kim öldü? Mezarın başındakiler kim? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte final bölümünden detaylar...
SADAKATSİZ FİNAL FRAGMANI YAYIMLANDI
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in başrol oynadığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda Burak Sergen, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Emir Tarık Tekin, Alp Akar, Berkay Ateş, Aslı Orcan, Nazlı Bulum yer alıyor. Final kararı veren yapım 2 fragman yayımladı.
VURUCU BİR BÖLÜM SEYİRCİYİ BEKLİYOR
İlk sezonunun ardından büyük başarıyla geri dönen Sadakatsiz, Bahar, Melih ve Haluk'un diziden ayrılışıyla beraber kötü bir gidişata doğru ilerledi. Ancak dizinin baştaki haline geri dönerek planların, intikamların ortaya çıkmasıyla beraber başarı da sağlandı. Yarın akşam finale gidilirken oldukça vurucu bir bölüm izleyici ile buluşacak.
SADAKATSİZ MEZARDAKİ KİM?
Yayınlayan yeni fragmanda iki kişinin bir mezara beyaz güller bıraktığı görülüyor. Dizinin sıkı takipçileri beyaz gülün Asya ile Volkan'ı temsil ettiğini de biliyor. O nedenle Asya'nın ya da Volkan'ın hayatını kaybetmiş olacağı dedikoduları şimdiden yükselmeye başladı. İşte büyük ses getiren o son fragman: