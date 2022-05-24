Musa Orhan dava açmıştı! Ezgi Mola tazminat ödeyecek

MAHKEME KARARINI VERDİ

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından son sözü sorulan Mola, "Davanın açılma aşamasında uzlaşmacı tarafından arandım; davacının 50 bin lira karşılığında davasından vazgeçeceği söylendi. Ben bunu kabul etmedim. Paylaşımım öncesi adli tıp raporuna göre tecavüzün gerçekleştiği yönünde haberler yapıldı. Tecavüzcülerin salınmaması için bu paylaşımı yaptım. Herkes ayaklanmış durumdaydı. Paylaşımının sert olduğunu düşünmüyorum. Sinir bozukluğu ile yapılan bir paylaşımdı. Düşüncelerimi belirttim. Ortada ölmüş bir insan vardı. Biz birbirimize destek olmalıyız. Kim olsa aynı şekilde davranırdım. Ortada mağduriyet bulunmaktadır. Ben de sanatçı olarak sesimi duyurdum" dedi.