Musa Orhan dava açmıştı! Ezgi Mola tazminat ödeyecek

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu.
UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ
Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mola, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yargılama' usulü kapsamında 65 gün karşılığı 5 bin 200 TL adli para cezasını kabul etmeyince yargılama başladı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ezgi Mola ve taraf avukatları katıldı. Mola'nın avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talebi reddedildi.
Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Ezgi Mola'nın 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen Mola, "Katılanı tanıman. Bu söylemin sadece tecavüzcü ve buna potansiyeli olan kişilerdir. Basında çıkan haberi kim okusa aksi halde bir fikre sahip olmayacağı için ben de benden önce söyleyen yüz binlerce kişiyle aynı fikirdeyim. Burada bir yanılmaca varsa bu da basının yönlendirmesidir. Çıkan haberlere bakıldığında herkes aynı şeyi düşünecektir. Beratimi talep ediyorum" dedi.