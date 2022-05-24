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    • Magazin
    • 25.05.2022 10:39
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    • 25.05.2022 10:39
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    Kısmetse Olur Cansel nereli? Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Cansel Çördük ifşa videosu sosyal medyada gündem oldu!

    Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada yayılan ifşa görüntüleri nedeniyle Cansel Çördük magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler! Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu. Ancak Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti. Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının aksine Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktif bir profil sergiledi.

    takvim.com.tr
    Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Cansel nereli?

    Cansel Çördük hakkında aramalar hız kazandı. Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Cansel Çördük sosyal medyada paylaştığı videoyla tekrar gündeme geldi. FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Çördük, kısa sürede gündeme bomba gibi oturdu. Peki, Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Cansel nereli? İşte merak edilenler!

    Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in en son paylaşılan videosu gündeme bomba gibi düştü.

    Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle videosu paylaşıldı.

    SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

    Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği onlar sosyal medyada olay oldu.

    Cansel'in olay görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum geldi ve fenomen yarışmacıya tepki yağdı.

        KENDİNİ TUTAMADI
        Cansel'in bu halini gören eski aşkı Eser West ise kendini tutamadı.

        Eser West iki maymunun çiftleştiği bir video paylaşınca takipçileri tarafından "Cansel'e gönderme yapıyor" olarak yorumlandı.

        İşte Cansel Çördük'ün olay olan o görüntüleri...

        Kısmetse Olur Cansel kimdir?

        Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

        Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu. Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.
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        Haberler Magazin Kısmetse Olur Cansel nereli? Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Cansel Çördük ifşa videosu sosyal medyada gündem oldu!
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