Kısmetse Olur Cansel nereli? Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Cansel Çördük ifşa videosu sosyal medyada gündem oldu!

KENDİNİ TUTAMADI

Cansel'in bu halini gören eski aşkı Eser West ise kendini tutamadı.

Eser West iki maymunun çiftleştiği bir video paylaşınca takipçileri tarafından "Cansel'e gönderme yapıyor" olarak yorumlandı.

İşte Cansel Çördük'ün olay olan o görüntüleri...

Kısmetse Olur Cansel kimdir?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.