Kısmetse Olur Cansel nereli? Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Cansel Çördük ifşa videosu sosyal medyada gündem oldu!

Cansel Çördük hakkında aramalar hız kazandı. Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Cansel Çördük sosyal medyada paylaştığı videoyla tekrar gündeme geldi. FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Çördük, kısa sürede gündeme bomba gibi oturdu. Peki, Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Cansel nereli? İşte merak edilenler!
Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in en son paylaşılan videosu gündeme bomba gibi düştü.
Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle videosu paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği onlar sosyal medyada olay oldu.
Cansel'in olay görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum geldi ve fenomen yarışmacıya tepki yağdı.