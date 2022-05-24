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    • Magazin
    • 24.05.2022 22:13
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    • 24.05.2022 22:13
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    24 Mayıs Survivor Exxen SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kazanan hangi takım oldu?

    Survivor ödül oyunu ve elenen isim hakkında aramalar hız kazandı. TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmayı ekranları başından takip edemeyenler izleyiciler ise özellikle bu saatlerde arama motorlarında adaya veda eden ismi öğrenmek istiyor. Surivor'da bu akşam Mavi ve Kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için ter döktü. Peki, 24 Mayıs Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    24 Mayıs Survivor’da kim elendi, kim gitti?

    TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Program bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, 24 Mayıs Survivor Exxen SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar!

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Surivor'da bu akşam Mavi ve Kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için ter dökecek. Survivor ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da her hafta salı akşamı bir veda yaşanıyor. Bu hafta adaya veda eden isim henüz belli olmadı. Survivor'da 24 Mayıs Salı yani bu akşam gerçekleştirilecek eleme konseyinin ardından elenen yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

        Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI

        Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı Ayşe olmuştu. Survivor'da üçüncü eleme adayı Hikmet olurken son eleme adayı ise dün yapılan oylama sonucunda Sude oldu.
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        Haberler Magazin 24 Mayıs Survivor Exxen SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kazanan hangi takım oldu?
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