TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Program bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, 24 Mayıs Survivor Exxen SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar!
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Surivor'da bu akşam Mavi ve Kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için ter dökecek. Survivor ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da her hafta salı akşamı bir veda yaşanıyor. Bu hafta adaya veda eden isim henüz belli olmadı. Survivor'da 24 Mayıs Salı yani bu akşam gerçekleştirilecek eleme konseyinin ardından elenen yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.