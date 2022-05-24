TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Program bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, 24 Mayıs Survivor Exxen SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar!