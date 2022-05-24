Final yapan Masumlar Apartmanı'nın ekibinden yeni dizi yolda! Yerini dolduracak! Narsist rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Anlaşma yapıldı gümgür gümbür geliyor. 2 sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve tam 71 bölüm çekilen Masumlar Apartmanı dizisi son bölümüyle 24 Mayıs'ta seyircisiyle buluşacak. Safiye, Gülben, Han ve Neriman adındaki 4 kardeşin hayat hikayelerinin konu edinildiği fenomen dizi mutlu sonla ekranlara veda ediyor. Ancak seyircinin üzüntüsü kısa sürecek. Çünkü yeni dizi geliyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından uyarlan Masumlar Apartmanı'nın final yapmasının ardından seyirciler yeni dizi için yoğun talepte bulundu. Duyumlara göre Budaycıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı kitabı da önümüzdeki sezon ekranlarda olacak.
KRAL KAYBEDERSE
Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi dizilerden sonra Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı eseri de televizyona uyarlanacak.
Dizinin başrolünün kim olacağ konusunda da Kıvanç Tatlıtuğ'un adı geçiyor.
Kenan adlı narsist ve vurdumduymaz bir adamın hikâyesini anlatan dizinin detayları yavaş yavaş netleşiyor.
MASUMLAR APARTMANI EKİBİNDEN YENİ DİZİ!
Diziyi bu hafta 71. Bölümde final yapacak olan "Masumlar Apartmanı"nın ekibi çekecek. Dizinin yönetmen koltuğunda bu sene başarılı rejisiyle birçok törende ödül alan Çağrı Vila Lostuvalı oturacak. Projeyi Masumlar'ın yazar ekibi kaleme alıyor. Dizinin senaryo çalışmaları devam ediyor.