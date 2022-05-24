Final yapan Masumlar Apartmanı'nın ekibinden yeni dizi yolda! Yerini dolduracak! Narsist rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Anlaşma yapıldı

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NE?

Gerçek hayattaki olaylara dayanan kitapta Kenan, çocukken ağır yaralar almış ve yaşadığı travmalar sonucu narsist ve vurdumduymaz bir kişiliğe bürünmüştür. Etrafında pek çok kadın olmasına rağmen Kenan bir anda egosunu derinden sarsacak bir olay yaşar.

Bunun üzerine bir uzmandan yardım almaya karar verir. Hareketlerinin arkasında yatan derin travmalar psikolojik terapiler esnasında açığa çıkar.