Kuruluş Osman'da kayışlar koptu! İki ismin vedası izleyicileri şoke etti! Mangal yürekli Gündüz Bey ve düşman Nikola...

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi 94. bölümüyle nefes kesti. Yeni bölüme heyecan artarken 95. bölüm fragmanı geldi. Fragman yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler yeni bölümle ilgili araştırmalara koyuldu. Kuruluş Osman takipçilerine peş peşe kötü haber! Fenomen dizide bu hafta iki oyuncunun bomba vedası konuşuluyor. Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey ve büyük düşman Nikola ölüyor. Osman Bey İnegöl'ün fethi sonrasında Nikola'nın fişini çekti. Gündüz Bey ise kılıç darbeleri sonrası merdivenlerden düşerek şehit oldu. İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN'DA İKİ ÖNEMLİ İSİM AYNI ANDA VEDA ETTİ
Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Beyi canlandıran Emre Basalak ve Nikola karakterine hayat veren Erkan Avcı Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı. 94. bölümde son kez sahne alan iki önemli isim yeni bölümlerde rol almayacak.
DİZİNİN KİLİT İSİMLERİNDENDİ!
Kuruluş Osman'da bu hafta ayrılıklar peş peşe geldi. İlk bölümden bu yana kadroda olan Gündüz Bey rolünde yer alan Emre Basalak diziye veda etti.
ERKAN AVCI DA LİSTEDE VAR!
Sevilen diziye veda eden isimler arasında ünlü oyuncu Erkan Avcı da yer alıyor. Osman Bey İnegöl'ün fethi sonrasında Nikola'nın cezasını kesti. Böylece diziden ayrılan bir diğer isim Erkan Avcı oldu.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İnegöl'ün kapısını kıran Osman Bey ve Alpları'nın durmaya niyeti yoktur. Aynı zamanda İnegöl Tekfuru Nikola da pes etmeyecektir. İkilinin çatışması esnasında fethe yetişmeye çalışan Bala ve Malhun Hatun, Orhan ve Holorifa'nın başının belada olduğunu öğrenir.