Kuruluş Osman'da kayışlar koptu! İki ismin vedası izleyicileri şoke etti! Mangal yürekli Gündüz Bey ve düşman Nikola...

ERKAN AVCI DA LİSTEDE VAR!

Sevilen diziye veda eden isimler arasında ünlü oyuncu Erkan Avcı da yer alıyor. Osman Bey İnegöl'ün fethi sonrasında Nikola'nın cezasını kesti. Böylece diziden ayrılan bir diğer isim Erkan Avcı oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnegöl'ün kapısını kıran Osman Bey ve Alpları'nın durmaya niyeti yoktur. Aynı zamanda İnegöl Tekfuru Nikola da pes etmeyecektir. İkilinin çatışması esnasında fethe yetişmeye çalışan Bala ve Malhun Hatun, Orhan ve Holorifa'nın başının belada olduğunu öğrenir.