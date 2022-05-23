Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün ailesine tazminat şoku! Mahkeme kararını verdi



45. Pantene Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülü sahiplerinden biri olan Kübra Süzgün, sahneye gözyaşlarıyla damga vurmuştu.



KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Genç yetenek Kübra Süzgün, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başararak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir.



1.28 cm boyunda ve 26 kilo olan başarılı geç oyuncu bir çok reklam filminde yer almıştır.



YER ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ

2015 - Digiturk

2015 - Garanti Bankası Öğretmenler Vakfı Reklamı

2015 - Arçelik Fotoğraf Çekimi

2015 - Türkiye'nin Mühendis Kızları ''Limak Holding''

2015 - Pıque Famıly Eğlence Dünyası Fotoğraf Çekimi

2016 - Garanti Bankası Ugi

2017 - Medipol Ünv. Reklam Filmi

2017 - Danone