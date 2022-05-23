ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ? Akça Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü? Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden?

Akli Film yapımı imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme alıyor. Yayınlanmaya başladığı 8 Kasım 2021 tarihinden bu yana ilgi ile takip edilen diziye dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yaptığı fenomen diziden ayrılık sinyali geldi. 26. yeni bölümünün 3. fragmanında Akça Hatun'un kendini hançerleyerek hayatına son verdiğini görenler şaşı kaldı. Peki ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ? Akça Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü? Fahriye Evcen ayrıldı mı, neden?
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ?
Alparslan: Büyük Selçuklu 26. Bölüm fragmanında Akça Hatun kendini hançerliyor. Ardından da sedyede beyaz bir örtüyle yüzü kapalı şekilde birinin götürüldüğü görülüyor. Hal böyle olunca izleyiciler sedyede yatan kişinin Akça Hatun olduğunu düşünüyor.
Fragmanda Akça Hatun'un Kekavmenos'a "Madem onlara karşı silahın benim" dedikten sonra intihar etmesi akıllara Fahriye Evcen'in diziden ayrılacağı düşüncesini getirdi. Ancak Akça Hatun'un ölüp ölmeyeceği yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.
FAHRİYE EVCEN ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Alparslan'ın karşısında durmak istemeyen Akça Hatun kendi canına kıydı.
Dizide Akça Hatun'a hayat veren oyuncu Fahriye Evcen'in yapımla sözleşmesinin bittiği iddia edildi. Buna göre diziden ayrılması beklenen Evcen'in bu bölümde Akça Hatun yolculuğu bitmiş olabilir. Yanıtlar bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümle yanıt bulacak.
AKÇA HATUN TARİHTE KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?
Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.
Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.