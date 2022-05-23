ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ? Akça Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü? Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden?

Akli Film yapımı imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme alıyor. Yayınlanmaya başladığı 8 Kasım 2021 tarihinden bu yana ilgi ile takip edilen diziye dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yaptığı fenomen diziden ayrılık sinyali geldi. 26. yeni bölümünün 3. fragmanında Akça Hatun'un kendini hançerleyerek hayatına son verdiğini görenler şaşı kaldı. Peki ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ? Akça Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü? Fahriye Evcen ayrıldı mı, neden?