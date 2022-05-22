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    • Magazin
    • 23.05.2022 01:45
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    • 23.05.2022 01:48
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    Safiye Soyman’ın aldatma açıklamasını duyanın ağzı açık kaldı! Gözler Faik Öztürk’e çevrildi! Seda Sayan’ın sıkı dostu meğer...

    Safiye Soyman’ın aldatma açıklamasını duyanın ağzı açık kaldı! Seda Sayan ile kurduğu sıkı dostlukla parmak ısırtan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Hayat arkadaşı Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, şimdi ise son röportajıyla adından söz ettirdi. Aldatma üzerine konuşan Soyman’ın açıklaması ağızları açık bırakırken gözler Faik Öztürk’e çevrildi. İşte Safiye Soyman’ın gündem olan o açıklaması...

    Aldatma açıklamasını duyanın inanamadı! Gözler Faik Öztürk’e çevrildi

    Safiye Soyman, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Konserleri için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen Soyman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Safiye Soyman'a, Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" sözlerinin hatırlatıldı.

    Bunun üzerine Soyman, "Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor" dedi.

        "ALDATTIĞINI BANA HİSSETTİRMİYORSA YAPSIN"
        Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey'in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey'e tepkiniz ne olurdu?" sorusuna da yanı verdi.

        Soyman, şunları söyledi: "Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey'de görsem iş adamı kendisi, 'iş için' derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey'den şüphelenirim, kızarım. İrem'in yaptığı doğru.

        Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım ona dedektif de tutarım. Ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam. Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi 'yallah' deyin."

            BENİM FAİK'İM YAPMAZ!
            Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla ise gündem oldu.

            Soyman, şöyle konuştu: "Tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz.

            Her erkek yapar derken eşlerine tapanları eleyelim. Ama benim Faik'im yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin Faik Abisi. Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, 'benim ile işim yok hadi yallah' der bırakırım."
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            Haberler Magazin Safiye Soyman’ın aldatma açıklamasını duyanın ağzı açık kaldı! Gözler Faik Öztürk’e çevrildi! Seda Sayan’ın sıkı dostu meğer...
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