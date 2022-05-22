Safiye Soyman’ın aldatma açıklamasını duyanın ağzı açık kaldı! Gözler Faik Öztürk’e çevrildi! Seda Sayan’ın sıkı dostu meğer...

Safiye Soyman, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Konserleri için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen Soyman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Safiye Soyman'a, Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" sözlerinin hatırlatıldı.
Bunun üzerine Soyman, "Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor" dedi.