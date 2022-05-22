Safiye Soyman’ın aldatma açıklamasını duyanın ağzı açık kaldı! Gözler Faik Öztürk’e çevrildi! Seda Sayan’ın sıkı dostu meğer...

Bunun üzerine Soyman, "Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor" dedi.