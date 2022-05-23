23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? 4. eleme adayı...

Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 23 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Peki, 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...