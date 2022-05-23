23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? 4. eleme adayı...

Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 23 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Peki, 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 MAYIS?
Survivor 23 Mayıs Pazartesi akşamı oynanan oyunun ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak.
Survivor programının 22 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olurken 23 Mayıs günü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 23 MAYIS?
Survivor 112. yeni bölümde dördüncü eleme adayı olan isim belli olacak. İlk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı Ayşe olurken Survivor üçüncü eleme adayı ise Hikmet oldu.