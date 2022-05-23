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    • Magazin
    • 23.05.2022 23:13
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    • 23.05.2022 23:13
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    23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? 4. eleme adayı...

    Merakla ve heyecanla araştırılan Survivor dördüncü eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtı belli oluyor. TV8’in fenomen yarışması ilgiyle izleniyor ve 2022 sezonuna damga vuran gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam ekranlara kilitlenenler 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    Survivor 4. eleme adayı kim oldu? 23 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Peki, 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 MAYIS?

    Survivor 23 Mayıs Pazartesi akşamı oynanan oyunun ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak.

    Survivor programının 22 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olurken 23 Mayıs günü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 23 MAYIS?

    Survivor 112. yeni bölümde dördüncü eleme adayı olan isim belli olacak. İlk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı Ayşe olurken Survivor üçüncü eleme adayı ise Hikmet oldu.

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim Salı günü belli olacak. Eleme potasında Berkan, Ayşe ve Hikmet yer alırken adaya veda eden isim henüz belli olmadı.

        SURVİVOR YENİ KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

        ÜNLÜLER

        Adem

        Sude

        Sema

        Anıl

        Batuhan

        Ayşe

        GÖNÜLLÜLER

        Atakan

        Nagihan

        Ogeday

        Berkan

        Hikmet

        Evrim

        Nisa
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        Haberler Magazin 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? 4. eleme adayı...
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