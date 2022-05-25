Billur Kalkavan kanser mi? Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Billur Kalkavan 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.