Billur Kalkavan kanser mi? Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında Billur Kalkavan'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Billur Kalkavan kanser mi yer alıyor. Başarılı oyunculuğu ile bir döneme damgasını vuran güzel oyuncudan üzücü haber geldi ve usta oyuncu Hamdi Alkan bir fotoğraf paylaştı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan kanser mi? Gündeme bomba gibi düşen ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve öğrenmek isteyenler yoğun bir araştırmaya girdi. Peki Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar?
BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?
Oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ve 1.5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Kalkavan'ı ziyarete giden yakın dostu Hamdi Alkan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım" notuyla paylaştı.
Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü Koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyledi:
"Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. 'COVID hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik."