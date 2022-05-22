Seray Kaya'ya piyango vurdu! Etkileyici bir kadın dizisi geliyor! Kuruluş Osman'ın Lena Hatun'u başrol oynayacak! Bir Küçük Günışığı...

Kuruluş Osman, Kocamın Ailesi, Kadın, Mahkum, Gülümse Yeter gibi bir çok dizide rol alan Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın NGM'yle el sıkıştığı ortaya çıktı. Kaya'nın iddialı bir projeye imza attığı öğrenildi. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yapacağı yeni dizide başrol olacağı kesinleşen oyuncunun hayranları detayları öğrenmek için harekete geçti. İşte Seray Kaya'nın başrol oynayacağı diziye dair bilgiler...