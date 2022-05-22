Seray Kaya'ya piyango vurdu! Etkileyici bir kadın dizisi geliyor! Kuruluş Osman'ın Lena Hatun'u başrol oynayacak! Bir Küçük Günışığı...

Kuruluş Osman, Kocamın Ailesi, Kadın, Mahkum, Gülümse Yeter gibi bir çok dizide rol alan Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın NGM'yle el sıkıştığı ortaya çıktı. Kaya'nın iddialı bir projeye imza attığı öğrenildi. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yapacağı yeni dizide başrol olacağı kesinleşen oyuncunun hayranları detayları öğrenmek için harekete geçti. İşte Seray Kaya'nın başrol oynayacağı diziye dair bilgiler...
BİR KÜÇÜK GÜNIŞIĞI YAKINDA ATV'DE!
ATV'nin yeni sezon dizileri ortaya çıkmaya başladı. Son olarak NG Medya yapımı imzalı Bir Küçük Günışığı dizisinin yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacağı öğrenildi.
Bununla birlikte diziye dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
KURULUŞ OSMAN'IN LENA HATUN'U SERAY KAYA BAŞROL OYNAYACAK!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Sefirin Kızı", "Kardeşlerim" ile "Hayaller ve Hayatlar" dizilerinin yapım şirketi NGM ile anlaşan ünlü oyuncu Seray Kaya'nın Bir Küçük Günışığı dizisinde başrol oynayacağı kesinleşti.