Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.05.2022 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2022 15:55
    ABONE OL

    Seray Kaya'ya piyango vurdu! Etkileyici bir kadın dizisi geliyor! Kuruluş Osman'ın Lena Hatun'u başrol oynayacak! Bir Küçük Günışığı...

    Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın yeni dizisi belli oldu. Yer aldığı yapımlarda başarılı oyunculuğu ile izleyicinin dikkatini çeken Kaya “Sefirin Kızı”, “Kardeşlerim” ile “Hayaller ve Hayatlar” dizilerinin yapım şirketi NGM’yle el sıkıştı. İlk olarak Kocamın Ailesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde de hangi dizi ile karşımıza çıkacağı merak edilirken müjdeli bir haber geldi. Buna göre Seray Kaya Bir Küçük Günışığı dizisinde başrol oynayacak. İşte detaylar...

    Seray Kaya’ya piyango vurdu!

    Kuruluş Osman, Kocamın Ailesi, Kadın, Mahkum, Gülümse Yeter gibi bir çok dizide rol alan Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın NGM'yle el sıkıştığı ortaya çıktı. Kaya'nın iddialı bir projeye imza attığı öğrenildi. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yapacağı yeni dizide başrol olacağı kesinleşen oyuncunun hayranları detayları öğrenmek için harekete geçti. İşte Seray Kaya'nın başrol oynayacağı diziye dair bilgiler...

    BİR KÜÇÜK GÜNIŞIĞI YAKINDA ATV'DE!

    ATV'nin yeni sezon dizileri ortaya çıkmaya başladı. Son olarak NG Medya yapımı imzalı Bir Küçük Günışığı dizisinin yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacağı öğrenildi.

    Bununla birlikte diziye dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

    KURULUŞ OSMAN'IN LENA HATUN'U SERAY KAYA BAŞROL OYNAYACAK!

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Sefirin Kızı", "Kardeşlerim" ile "Hayaller ve Hayatlar" dizilerinin yapım şirketi NGM ile anlaşan ünlü oyuncu Seray Kaya'nın Bir Küçük Günışığı dizisinde başrol oynayacağı kesinleşti.

        ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR...

        Oyuncu seçimi süren ve yaz ortasında sete çıkacak olan dizi ile seyirciyle buluşacak.

        Öte yandan etkileyici bir kadın draması olan diziyi Özgür Evren Heptürk yazıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        50 milyon makaron ele geçirildi
        Haberler Magazin Seray Kaya'ya piyango vurdu! Etkileyici bir kadın dizisi geliyor! Kuruluş Osman'ın Lena Hatun'u başrol oynayacak! Bir Küçük Günışığı...
            SON DAKİKA