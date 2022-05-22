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    • Magazin
    • 23.05.2022 10:29
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    • 23.05.2022 10:29
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    Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli?

    TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları Teşkilat izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Teşkilat 47. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizide yeni bir ayrılık sinyali geldi. 48. bölümü ile sezon finali yapmaya hazırlanan diziden bir oyuncu daha çıkıyor. Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ile bitmedi! Vedaların devamı geliyor. İşte detaylar...

    Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat'ta kan kaybı! Son olarak Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta izleyicilere veda etmiş ve ardından Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman gibi isimlerde diziden ayrılmıştı. Şimdi de Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler'den kara haber geldi. Peki TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli?

    TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ?

    Her Pazar TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisinden yeni bir ayrılık haberi geldi. Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar karakteri ölecek. 47. bölümde Pınar karakterini canlandıran Ezgi Şenler son kez rol alacak.

    EZGİ ŞENLER TEŞKİLAT DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

    Ezgi Şener'in diziye veda edeceği kesinleşti. 48. bölümde sezon finali yapacak olan fenomen dizide can kaybı! Pınar Gümüş'ün senaryo gereği hikayesinin biteceği ve karaktere hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılacağı öğrenildi.

        EZGİ ŞENLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara da doğmuştur. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

        Ezgi Şenler dizileri arasında Bodrum Masalı'nın yanında 2019 yılında atv'de yayınlanan Canevim ve Star TV'de yayınlanan Nefes Nefese dizisinde yer aldı. 2018 yılında Nefes Nefese dizisinde Mercan rolünü canlandırdı.

        2019 yılında Canevim dizisinde Müjgan Haksever karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Daha sonra, 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi rol aldı. Günümüzde ise, 2021 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinde rol almaktadır.
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