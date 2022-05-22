Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat'ta kan kaybı! Son olarak Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta izleyicilere veda etmiş ve ardından Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman gibi isimlerde diziden ayrılmıştı. Şimdi de Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler'den kara haber geldi. Peki TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli?