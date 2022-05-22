Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat'ta kan kaybı! Son olarak Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta izleyicilere veda etmiş ve ardından Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman gibi isimlerde diziden ayrılmıştı. Şimdi de Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler'den kara haber geldi. Peki TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında, nereli?
TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ?
Her Pazar TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisinden yeni bir ayrılık haberi geldi. Ezgi Şenler'in canlandırdığı Pınar karakteri ölecek. 47. bölümde Pınar karakterini canlandıran Ezgi Şenler son kez rol alacak.
EZGİ ŞENLER TEŞKİLAT DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?
Ezgi Şener'in diziye veda edeceği kesinleşti. 48. bölümde sezon finali yapacak olan fenomen dizide can kaybı! Pınar Gümüş'ün senaryo gereği hikayesinin biteceği ve karaktere hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılacağı öğrenildi.