Gerçek bir hikaye geliyor! İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ile...

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu İsmail Hacıoğlu yeni proje için kolları sıvası. Yaz aylarında tatile çıkması beklenen ünlü oyuncunun yeni filmi için sete çıkacağı öğrenildi. Yakışıklılığının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken İsmail Hacıoğlu'nun 49 adlı bir filmde oynayacağı ortaya çıktı. Üstelik filmde Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık da olacak. İki ünlü oyuncunun yanı sıra, Saadet Işıl Aksoy ve Doğukan Polat da kadroda yer alıyor. İşte detaylar...