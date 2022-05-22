Gerçek bir hikaye geliyor! İsmail Hacıoğlu'nun yeni projesi ifşa oldu! Sır gibi saklıyordu! Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ile...

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu İsmail Hacıoğlu yeni proje için kolları sıvası. Yaz aylarında tatile çıkması beklenen ünlü oyuncunun yeni filmi için sete çıkacağı öğrenildi. Yakışıklılığının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken İsmail Hacıoğlu'nun 49 adlı bir filmde oynayacağı ortaya çıktı. Üstelik filmde Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si Kerem Alışık da olacak. İki ünlü oyuncunun yanı sıra, Saadet Işıl Aksoy ve Doğukan Polat da kadroda yer alıyor. İşte detaylar...
İSMAİL HACIOĞLU'NA DİNLENMEK YOK!
Son zamanların adından en sık bahsedilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu'ndan yeni proje! Yakışıklı oyuncuya bu yaz dinlenmek yok! Tüm yaz çalışacak.
Hacıoğlu'nun "49" adlı filmde başrol oynayacağı ortaya çıktı.
GERÇEK BİR HİKAYE!
Hatay sınırında çekilecek olan filmin yapımcılığını Sadi Canpolat üstlenecek. Hakan İnan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı film gerçek bir hikâyeyi konu alıyor.